Политика 50 минут назад

Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе

Власти Литвы вскоре должны обратиться с соответствующим письмом к коллегам из НАТО

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя, передает Delfi.

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В частности, он сообщил, что Литва вскоре должна обратиться с соответствующим письмом к коллегам из НАТО.

"Я убежден, что НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении плана действий по членству Украины, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из стран Балтии", — рассказал Ландсбергис.

По его словам, это стало бы "сильным сигналом для России о том, что Украина выбирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО".

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном заявил, что страны Балтии рассматривают Украину как наиболее ценного партнера Альянса. Тогда он отметил, что его страна будет делать все возможное для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС.

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Недавно на фоне обострения на Донбассе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Генсек заверил, что Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь Зеленский призвал предоставить Украине план действий по членству в Альянсе, поскольку это "станет сигналом для РФ". Президент считает, что НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не только усилит наше государство, но и значительно укрепит НАТО.

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