Украина рассчитывает получить членство в ЕС и НАТО в ближайшие 5-10 лет — Шмыгаль

Украина намерена вступить в Европейский Союз в течение ближайших 5-10 лет, однако для этого нужен прогресс в ключевых реформах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.

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По его словам, вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты.

Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

"Украина готова стать членом ЕС — мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран", — отметил Шмыгаль.

Глава правительства также подчеркнул, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает коалицию стран-участниц Евросоюза, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС.

В то же время в Офисе президента уверены, что вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца этого десятилетия.

Напомним, в конце января руководство Евросоюза предупредило украинского президента Владимира Зеленского, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.