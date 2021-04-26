Политика 1 час назад

У Зеленского считают "некорректным" приглашать Путина в Киев

При этом Ермак рассказал, откуда взялась идея позвать Путина на Донбасс

Андрей Ермак. Фото: Liga Андрей Ермак. Фото: Liga
Андрей Ермак. Фото: Liga

Офис президента Украины не намерен приглашать президента России Владимира Путина в Киев для проведения гипотетических переговоров по Донбассу. Об этом сказал глава ОП Андрей Ермак в интервью изданию Liga.net.

Так, в ответ на вопрос о готовности сделать такое приглашение он ответил: "Нет, я считаю это некорректным". При этом Ермак рассказал, откуда взялась идея позвать Путина на Донбасс.

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По его словам, в ходе видеоконференции политических советников лидеров "Нормандской четверки" представитель РФ Дмитрий Козак предложил встретиться на линии соприкосновения и там провести заседание на уровне советников.

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"На что я ему тут же парировал, что у меня с этим точно нет проблем и я достаточно часто там бываю. И, докладывая президенту о видеоконференции, я рассказал и об этом моменте переговоров. Ну а дальше могу лишь процитировать нашего президента, когда он обратился к Путину: "Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — отметил Ермак.

Он добавил, что такая инициатива свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров.

"И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью. По нашей информации, в последнее время подавляющее число убитых украинцев — это жертвы снайперов. Причем снайперов, которые, по нашей информации, имеют, в том числе, российское происхождение", — заявил глава ОП.

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Напомним, вечером 20 февраля Зеленский выпустил видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", и заявил о готовности Украине к более масштабной войне.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве. В ОП сочли такой сценарий неприемлемым, однако вскоре появилась информация о возможном посредничестве Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху.

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