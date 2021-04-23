В России показали, как отводят свои войска от границ с Украиной (ВИДЕО)

Министерство обороны России заявило, что уже начало возвращать свои войска от украинских границ на места постоянной дислокации.

В свою очередь в Государственном департаменте США обещают внимательно следить за этим процессом, сообщает Reuters.

Минобороны РФ утверждает, что уже начало отвод от украинских границ военных Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В частности, на большие десантные корабли уже загрузили подразделения морской пехоты, технику и вооружение Каспийской флотилии и Черноморского флота РФ.

Кроме того, военные подразделения и объединения якобы направляются на железнодорожные станции и аэродромы.

Предполагается, что силы ВДВ России перекинут из оккупированного Крыма на самолетах военно-транспортной авиации и железнодорожном транспорте. Также с полуострова выводят силы химзащиты Южного военного округа.

Известно, что 22 апреля Россия объявила, что начинает постепенно отводить свои войска от границ Украины, где они якобы собрались для проведения военных учений. Всего, по данным Минобороны РФ, в этих учениях приняли участие более 110 тысяч военных, 1200 единиц вооружения и военной техники, свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Читайте также: Генсек НАТО призвал Россию прекратить наращивать войска на границе с Украиной

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "цели внезапной проверки достигнуты полностью", а войска РФ "продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны".

В США заявление России приняли критически и отметили, что будут внимательно следить за ситуацией на границах Украины. Тем более, что Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития событий" в районах учений НАТО.

"Мы услышали слова. Я думаю, что мы будем ждать действий", — сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Напомним, в последние недели со стороны России возле границы с Украиной и в оккупированном Крыму происходило значительное повышение военной активности. Об этом заявили многие украинские и западные чиновники: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, Главное управление разведки Минобороны и президент Владимир Зеленский.

Разведка, в частности, сообщала, что РФ готовится к действиям, которые должны спровоцировать военный ответ Украины на линии столкновения сторон на Донбассе. Не исключали там и попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

В свою очередь в России сначала заявляли, что войска перебрасывают для проведения военных учений. Затем уточнили, что из-за якобы угрозы НАТО.

Тем временем НАТО и министры иностранных дел "Большой семерки" выступили с требованием от России прекратить действия у границ с Украиной. Западные партнеры (в том числе президент США Джозеф Байден) также заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщалось, 16 апреля Зеленский лично встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель (она присоединилась к переговорам с помощью видеосвязи).

Кроме того, 19 апреля состоялась встреча советников "нормандской четверки", а 20 апреля — встреча рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности.