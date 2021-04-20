Пентагон о концентрации войск РФ у границ Украины: "Больше, чем в 2014 году"

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году.

При этом он отказался озвучить, сколько солдат там находится, сообщает пресс-служба Минобороны США.

По словам Кирби, россияне заявляли, что цель концентрации войск — это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

"Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит", — заявил он.

При этом в Пентагоне призвали Россию "прояснить намерения" по Украине и прекратить провокации на границе страны, включая Крым. От Москвы также потребовали внести вклад в обеспечение безопасности региона.

"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", — сказал Кирби.

Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.

"Мы призываем русских прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", — добавил представитель Пентагона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стягивание Россией войск на украинской границе направлено на то, чтобы вызвать у украинцев страх и спровоцировать на обострение конфликта.

Отметим также, что накануне президент Зеленский подробно рассказал о том, как пытался связаться по телефону с главой РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации на Донбассе, но ему не ответили.