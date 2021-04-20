Происшествия 40 минут назад

Пентагон о концентрации войск РФ у границ Украины: "Больше, чем в 2014 году"

В Минобороны США призвали Россию "прояснить намерения" по Украине и прекратить провокации на границе страны

Джон Кирби. Фото: U.S. Air Force Джон Кирби. Фото: U.S. Air Force
Джон Кирби. Фото: U.S. Air Force

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году.

При этом он отказался озвучить, сколько солдат там находится, сообщает пресс-служба Минобороны США.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Кирби, россияне заявляли, что цель концентрации войск — это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

"Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит", — заявил он.

При этом в Пентагоне призвали Россию "прояснить намерения" по Украине и прекратить провокации на границе страны, включая Крым. От Москвы также потребовали внести вклад в обеспечение безопасности региона.

"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", — сказал Кирби.

Читайте также:
Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле — Макрон

Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.

"Мы призываем русских прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентными в том, что они делают", — добавил представитель Пентагона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стягивание Россией войск на украинской границе направлено на то, чтобы вызвать у украинцев страх и спровоцировать на обострение конфликта.

Отметим также, что накануне президент Зеленский подробно рассказал о том, как пытался связаться по телефону с главой РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации на Донбассе, но ему не ответили.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США выделили $155 долларов на поддержку развития Украины
США выделили $155 долларов на поддержку развития Украины
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут
Украина высылает советника посольства РФ в ответ на задержание консула
Украина высылает советника посольства РФ в ответ на задержание консула
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Бюрократизация препятствует развитию инноваций и фундаментальной науки в Украине — Шимкив

  2. В РФ заявили о высылке 20 дипломатов Чехии в ответ на выдворение 18 российских

  3. В Украине почти год не работает ни один финстимул для декарбонизации промышленности, — СМИ

  4. Главное — свет и забота. Годовой оборот украинского рынка каннабиса превышает 1,3 млрд грн

  5. В карантинный год объем изъятого украинской полицией каннабиса вырос почти на 143%

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...