Политика 1 час назад

У Путина инициируют проведение нормандской встречи на Донбассе с членами "Л/ДНР"

В Кремле установили дедлайн для такой встречи — 27 апреля 2021 года

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В Кремле предложили Германии и Франции провести нормандскую встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, передает "РИА Новости".

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При этом представитель Кремля установил дедлайн для встречи — 27 апреля 2021 года.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — написал Козак в письме, которое обнародовали российские СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе РФ Владимиру Путину провести встречу на Донбассе. Предложение прозвучало на фоне эскалации на востоке Украины и наращивания российских войск возле украинских границ.

Реагируя на приглашение, Путин заявил, что руководство Украины перед "обсуждением проблем Донбасса" должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время для обсуждения "двусторонних отношений".

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Тем временем 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу, находясь на военных учениях в оккупированном Крыму, объявил о завершении "проверочных мероприятий", проводившихся в Южном и Западном военных округах, и отводе армии в места постоянной дислокации до мая.

Перед этим к этому Россию призывали, в частности, США, Евросоюз и НАТО.

Напомним, нормандская четверка была создана в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Встречи в нормандском формате проходят на уровне представителей МИД, глав МИД и глав государств и правительств четырех стран — Украины, Франции, Германии и России.

Как известно, первая и последняя встреча в нормандском формате с участием Владимира Зеленского состоялась в декабре 2019 года. Тогда в ходе переговоров была достигнута договоренность провести новую встречу на уровне лидеров стран в 2020 году, однако она так и не состоялась. С тех пор переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров норманнской четверки.

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