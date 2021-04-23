СБУ объяснила обыски "у Коломойского": расследует растрату "Центрэнерго" 225 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины 22 апреля провели обыски у фигурантов уголовного производства по факту продажи "Центрэнерго" электроэнергии по ценам на 20-30% ниже себестоимости. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ. Публичного сообщения об этом спецслужба пока не делала.

По мнению следователей, такая деятельность госпредприятия привела к нанесению ущерба и растрате имущества на сумму почти 225 млн грн.

Отмечается, что в ходе проведенных в четверг обысков у фигурантов уголовного производства были изъяты электронные носители информации и документы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, поздно вечером 22 апреля в СМИ появилась информация с соответствующими фотографиями, что сотрудники СБУ нагрянули в бизнес-центр, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского в Киеве. В частности, как сообщил журналист Михаил Ткач, обыски проходили с 20:30.

"Коломойский в комментарии по телефону сообщил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре. Официального офиса в БЦ "Миллениум" нет. Смотрит кино", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 26 февраля Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества назначил новым исполняющим обязанности генерального директора "Центрэнерго" Юрия Власенко. C 29 мая 2020 года им был Александр Корчинский.

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По данным издания Bihus.Info, за время управления "Центрэнерго" менеджментом, лояльным к Коломойскому (с лета 2019 до весны 2021 года), "Центрэнерго" применяла ряд схем, на которых "заработала" сотни миллионов гривен.

В частности, компания продавала электричество трейдинговой компании Коломойского "Юнайтед Энерджи" по заниженным ценам, что принесло около 1,5 млрд грн "заработка". При этом сообщалось, что трейдер олигарха даже не полностью рассчитался с госкомпанией за электричество — на 3 марта "Центрэнерго" оценивала долг "Юнайтед Энерджи" в 725 млн грн, из-за чего грозилась полностью прекратить отпускать ему электроэнергию.

В свою очередь, газовый трейдер Коломойского дешево покупал газ полугосударственной "Укрнафты" и перепродавал его с наценкой "Центрэнерго" с наценкой 30-60%, в результате чего в фирме осела маржа еще в минимум 500 млн грн. Кроме того, отмечалось, что заработок шел и с перепродажи российского угля: его покупали дешевле, а продавали "Центрэнерго" дороже, на чем удалось заработать, по оценкам журналистов, до 500 млн грн.

Помимо этого, новое руководство "Центрэнерго" обнаружило еще один сомнительный контракт с трейдером Коломойского: "Юнайтед Энерджи" якобы договорилась о покупке золошлака на 840 млн грн, но в действительности денег почти не заплатила.