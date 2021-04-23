Происшествия 20 минут назад

В Киеве прошли обыски в бизнес-центре, где расположен офис Коломойского (ВИДЕО)

Силовики осматривали каждый этаж здания, охранники бизнес-центра оказывали им доступ

Обыски в бизнес-центре Millennium в Киеве. Фото: "Радио Свобода" Обыски в бизнес-центре Millennium в Киеве. Фото: "Радио Свобода"
Обыски в бизнес-центре Millennium в Киеве. Фото: "Радио Свобода"

Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле бизнес-центра Millennium в Киеве, где находится офис олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Кратко и по делу в Telegram

"Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость", — заявил изданию Коломойский.

При этом на фото "Схем" — люди в камуфляже, предварительно — СБУ.

По информации УП, силовики осматривают каждый этаж здания, охранники бизнес-центра не препятствуют и оказывают им доступ.

Читайте также:
АМКУ против "Привата". Будет ли Коломойский платить миллиарды штрафа?

Вскоре Ткач сообщил о завершении обысков в бизнес-центре и опубликовал видео, на котором видно, что силовики покидают помещение.

"Здесь проводятся следственные действия", — отметили в конце видео.

При этом, что стало причиной обысков и что искали — пока неизвестно.

Ранее следователи Национальной полиции провели обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, 5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Суд узаконил переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры в Киеве
Суд узаконил переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры в Киеве
"Двери выбивать не будем": в полиции объяснили, как следят за теми, кто работает в локдаун
"Двери выбивать не будем": в полиции объяснили, как следят за теми, кто работает в локдаун
В КШЭ прогнозируют отмену "красной" зоны по Covid-19 в Киеве и пяти областях уже в апреле
В КШЭ прогнозируют отмену "красной" зоны по Covid-19 в Киеве и пяти областях уже в апреле
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Гривня укрепилась на фоне новостей об отводе российской армии. Что будет дальше с курсом?

  3. Грузия вернула в Украину посла, отозванного год назад из-за Саакашвили

  4. "Уходим в онлайн и приучаем к улитке украинцев". Как фермы обходятся без экспорта в ЕС

  5. Наркотики, рэкет, убийство: Лерос собрал досье о криминальном прошлом Тищенко (ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...