В Киеве прошли обыски в бизнес-центре, где расположен офис Коломойского (ВИДЕО)

Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле бизнес-центра Millennium в Киеве, где находится офис олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость", — заявил изданию Коломойский.

При этом на фото "Схем" — люди в камуфляже, предварительно — СБУ.

По информации УП, силовики осматривают каждый этаж здания, охранники бизнес-центра не препятствуют и оказывают им доступ.

Вскоре Ткач сообщил о завершении обысков в бизнес-центре и опубликовал видео, на котором видно, что силовики покидают помещение.

"Здесь проводятся следственные действия", — отметили в конце видео.

При этом, что стало причиной обысков и что искали — пока неизвестно.

Ранее следователи Национальной полиции провели обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, 5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи.