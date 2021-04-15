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1 час назад

В "Укрзализныце" проходят обыски: полиция расследует злоупотребления при закупках

Следствие установило, что закупка масел и смазочных материалов в 2019-2021 годах осуществлялась по завышенным ценам

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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Указано, что правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

При этом в АО "Укрзализныця" отмечают, что компания готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

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Напомним, Национальная полиция 8 апреля проводила обыски в административном здании АО "Укрзализныця" в рамках досудебного расследования.

Ранее стало известно, что с 15 апреля 2021 года "Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Также "Укрзализныця" ранее объявила о сокращении почти трети сотрудников центрального офиса.

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