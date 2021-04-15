В "Укрзализныце" проходят обыски: полиция расследует злоупотребления при закупках

Следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

В частности, следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

При этом в АО "Укрзализныця" отмечают, что компания готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

Напомним, Национальная полиция 8 апреля проводила обыски в административном здании АО "Укрзализныця" в рамках досудебного расследования.

Ранее стало известно, что с 15 апреля 2021 года "Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников.

Также "Укрзализныця" ранее объявила о сокращении почти трети сотрудников центрального офиса.