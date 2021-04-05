Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" планирует привлечь в 2021 году почти 51 млрд грн

Большую часть из привлеченных денег будут составлять долгосрочные заимствования

Фото: Facebook/Укрзализныця Фото: Facebook/Укрзализныця
Фото: Facebook/Укрзализныця

Финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год предусматривает привлечение заимствований в сумме 50,9 млрд грн и возврат займов на 47,2 млрд грн (при среднегодовом курсе 29,1 грн за доллар).

Как сообщает FinBalance, по состоянию на 1 января 2021 года, остаток по финансовым обязательствам УЗ оценивался на 41,9 млрд грн (при курсе 28,3 грн/доллар), на конец 2021 года остаток планируется в сумме 45,9 млрд грн (при курсе 28,8 грн/доллар).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным издания, в 2021 году "Укрзализныця" планирует привлечь 50,9 млрд грн, в том числе, 50,7 млрд грн долгосрочных заимствований, из которых:

– 0,5 млрд грн — кредитные средства МФО (на электрификацию участка Долинская — Николаев — Колосовка);

– 35,6 млрд грн — выборка по долгосрочным восстановительным кредитным линиям украинских банков, включая государственные, привлекаемые для покрытия временных разрывов ликвидности;

– 14,6 млрд грн — привлечение нового финансирования;

– 0,2 млрд грн — финансовый лизинг.

Читайте также:
"Укрзализныця" объявила о сокращении почти трети сотрудников центрального офиса

Погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 47,2 млрд грн, в том числе, долгосрочных кредитов на сумму 46,8 млрд грн, из которых:

– 4,5 млрд грн — погашение задолженности перед Ощадбанком;

– 0,7 млрд грн — погашение долга "Фининпро" и долга, привлеченного на строительство Бескидского тоннеля;

– 38,7 млрд грн — погашение заимствований по возобновляемой кредитной линии украинских банков, включая государственные, привлекаемые для покрытия временных разрывов ликвидности;

– 2,9 млрд грн — очередная выплата по еврооблигациям "Шортлайн Пи-Эл-Си";

– 0,4 млрд грн — финансовый лизинг.

Увеличение кредитного портфеля УЗ на конец 2021 года должно состояться, в основном, за счет привлечения новых финансовых обязательств в размере 14,6 млрд грн.

Читайте также:
СБУ прикрыла схему хищения денег "Укрзализныци" на ремонте моста (ФОТО)

Финансовые расходы УЗ по финансовым долговым обязательствам запланированы в сумме 4,48 млрд грн, в том числе:

– расходы по долгосрочным кредитам предусмотрены в сумме 4,13 млрд грн;

– расходы на уплату процентов по договорам финансового лизинга 350 млн грн.

Кроме того, на 2021 год запланированы расходы от дисконтирования долгосрочных займов работникам, которые составляют 322,7 млн грн.

Ранее сообщалось, что в 2021 году "Укрзализныця" инвестирует более 14 млрд грн, 10 млрд грн из которых направлены на обновление подвижного состава, а еще 4 млрд грн — на инфраструктуру.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" снова запускает поезд между Харьковом и Мариуполем
"Укрзализныця" снова запускает поезд между Харьковом и Мариуполем
Кибермошенники с помощью онлайн-банкинга похитили у граждан Украины 10 млн грн
Кибермошенники с помощью онлайн-банкинга похитили у граждан Украины 10 млн грн
"Укрзализныця" не намерена ограничивать сообщение с Киевом из-за локдауна
"Укрзализныця" не намерена ограничивать сообщение с Киевом из-за локдауна
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крупные украинские сети АЗС снизили цены на бензин — СМИ

  3. За сутки в Украине выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19

  4. Судья Чаус скоро будет в Киеве, — адвокат сообщил подробности

  5. Конфликт на Осокорках: инвесторы "Аркады" обвинили Нацкорпус в краже стройматериалов

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...