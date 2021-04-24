IT и Телеком 1 час назад

YouTube заблокировал просмотр телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине

Трансляции телеканалов Медведчука на YouTube больше не доступны

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Администрация американского видеохостинга YouTube утром 24 апреля заблокировала в Украине просмотр на платформе телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Об этом свидетельствуют трансляции в YouTube.

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В частности, при попытке открыть страницу каналов появляется надпись: "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране".

При этом отмечается, что "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Известно, что в последнее время YouTube-каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK транслировали эфир "Первого независимого". Этот канал был создан в феврале 2021 года командой сотрудников холдинга Тараса Козака.

Он сначала вещал на спутнике, но уже через час вещание прекратилось и осталась только YouTube-трансляция.

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Ранее сообщалось, что Украина официально обращалась в YouTube, чтобы заблокировать там пул так называемых "телеканалов Медведчука".

Напомним, в начале февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака — NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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