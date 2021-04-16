В Украине "возьмутся" за олигархов и введут новые санкции против контрабандистов — СНБО

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в четверг, 15 апреля, заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще было. Считаю, что сегодня это один из приоритетов — разработать фундаментальный законопроект о статусе олигархов — что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", — анонсировал Зеленский.

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".

Президент также заявил, что Совет нацбезопасности и обороны продолжит введение санкций против контрабандистов, на очереди список из 12 физических и юридических лиц.

"СНБО продолжит вводить санкции против второй части контрабандистов. Санкции коснутся 12 физических и юридических лиц. И это не финал", — предупредил Зеленский.

По словам главы государства, "за эти 30 лет в Украине появился пласт контрабандистов".

"Такое ощущение, что это как отдельная профессия. Хотя государство и не делало государственного заказа, но такие профессии существуют. Контрабандистами сегодня занимается Служба безопасности Украины, они знают, сколько у них есть паспортов, сколько гражданств, а многие из них действительно имеют двойное гражданство или даже три гражданства. С этой ситуацией мы разберемся, думаю, достаточно быстро", — пообещал президент.

Он также рассказал, что на заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса.

"Подробностей разглашать не могу, однако уверяю — украинская армия готова", — заверил Зеленский.

Напомним, уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения. Так было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированные с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине, начиная аж с 1994 года, принято решение о национализации "Мотор Сичи", введены персональные санкции против лидеров рынка контрабанды и так далее.