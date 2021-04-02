СНБО решил ввести санкции против ТОП-10 контрабандистов (ВИДЕО)

В пятницу, на заседании Совета национальной безопасности было решено ввести персональные санкции против десяти крупнейших контрабандистов в Украине, которые, по данным спецслужб, являются лидерами в этой криминальной отрасли.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды", — отметил Зеленский.
При этом имен людей, к которым будут применены санкции, он не назвал, однако позднее издание "Украинская правда", со ссылкой на собственные анонимные источники в Совбезе, опубликовала список попавших под санкции:
- Иван Бокало (зарегистрирован — Львов)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
- Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")
Также "Украинская правда" сообщила, что кроме физлиц санкции будут введены против аффилированных с ними 68 компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских юрлиц, в том числе против Россотрудничество.
Известно, что персональные санкции могут быть введены по рекомендации СНБО указом президента лишь против иностранцев или людей, причастных к терроризму. Президент намекнул, что именно эта формулировка может быть применена к контрабандистам. В видеообращении он назвал их действия "экономическим терроризмом".
Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.
Глава государства добавил, что кроме санкций против неназванной "топ-десятки", приняты меры против госслужащих, которые должны противостоять нелегальному перемещению товаров через границу.
"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", — отметил президент.
Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.
"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни", — сообщил Зеленский.
Напомним, уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения. Так было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированные с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине начиная аж с 1994 года, принято решение о национализации "Мотор Сичи" и т. д.