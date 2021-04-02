СНБО решил ввести санкции против ТОП-10 контрабандистов (ВИДЕО)

В пятницу, на заседании Совета национальной безопасности было решено ввести персональные санкции против десяти крупнейших контрабандистов в Украине, которые, по данным спецслужб, являются лидерами в этой криминальной отрасли.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня впервые в истории Украины внедрены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным Службы безопасности Украины можно назвать топ-10 украинской контрабанды", — отметил Зеленский.

При этом имен людей, к которым будут применены санкции, он не назвал, однако позднее издание "Украинская правда", со ссылкой на собственные анонимные источники в Совбезе, опубликовала список попавших под санкции:

Иван Бокало (зарегистрирован — Львов) Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай") Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области) Александр Еримичук (Черновцы) Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области) Вадим Альперин (Одесса) Александр Чудаков (Одесса) Виктор Шерман (Одесса) Александр Кравченко (Одесса) Владимир Дидух (львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")

Также "Украинская правда" сообщила, что кроме физлиц санкции будут введены против аффилированных с ними 68 компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских юрлиц, в том числе против Россотрудничество.

Известно, что персональные санкции могут быть введены по рекомендации СНБО указом президента лишь против иностранцев или людей, причастных к терроризму. Президент намекнул, что именно эта формулировка может быть применена к контрабандистам. В видеообращении он назвал их действия "экономическим терроризмом".

Президент также отметил, что в будущем подобные санкции будут введены и против других контрабандистов.

Глава государства добавил, что кроме санкций против неназванной "топ-десятки", приняты меры против госслужащих, которые должны противостоять нелегальному перемещению товаров через границу.

"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", — отметил президент.

Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.

"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов — вследствие неэффективной работы таможни", — сообщил Зеленский.

Напомним, уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения. Так было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированные с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине начиная аж с 1994 года, принято решение о национализации "Мотор Сичи" и т. д.