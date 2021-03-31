Политика 1 час назад

США похвалили Зеленского за дело по экс-руководству ПриватБанка и санкции по "Мотор Сичи"

В посольстве США признали немало положительных шагов, которые Киев сделал против влияния олигархов и агентов пагубного внешнего воздействия в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В посольстве США похвалили президента Украины Владимира Зеленского за санкции в отношении акционеров "Мотор Сичи", а также за обвинение против бывших руководителей ПриватБанка.

Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в интервью "Итерфакс-Украина".

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По ее словам, во всем этом "мы должны признать немало положительных шагов", которые Украина сделала "против влияния олигархов и агентов пагубного внешнего воздействия в Украине".

"Мы поддержали шаги по внедрению санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака. Они годами использовали свои медийные активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины", — констатировала Квин.

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"Обнадеживающими для нас были ограничительные меры относительно китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич", — добавила дипломат.

Она также отметила, что недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются "важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа".

"Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных к вмешательству в выборы в США", — подчеркнула посол.

Напомним, после заседания СНБО 11 марта Данилов заявил, что на нем было принято решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) "в ближайшее время законным конституционным способом".

До этого указами от 28 и 29 января Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей большинство акций "Мотор Сичи", и трех их представителей-граждан Китая. Две из этих компаний подали иски в Верховный суд. Рассмотрение назначено на 5 и 22 апреля.

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