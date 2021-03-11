"Мотор Сич" будет возвращена в госсобственность в ближайшее время — секретарь СНБО

Совет национальной безопасности Украины на заседании в четверг, 11 марта, принял решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич".

При этом люди, которые вкладывали деньги в предприятие, получат компенсацию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совбеза.

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"Пятый вопрос, который мы рассматривали на заседании СНБО — о состоянии выполнения решения СНБО от 1 марта 2018 года о неотложных мерах по защите интересов государства в сфере авиастроения. Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. Принято соответствующее решение — согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства в ближайшее время законным конституционным способом", — пообещал Данилов.

"Наши предприятия ОПК, которые странным образом оказались в частных руках, — на сегодняшний день каждое будет рассматриваться отдельно. И если предприятие является для нас важным, стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятиями. Те люди, которые вкладывали деньги, которые инвестировали в эти предприятия, обязательно будут получать соответствующую компенсацию", — заверил он.

При этом Данилов объяснил, что "это делается для нацбезопасности нашей страны".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В свою очередь, китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Перед этим Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Как сообщалось, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

Также НКЦБФР открыла дело против депозитарного учреждения СП ООО "Драгон Капитал" за нарушение требований относительно осуществления депозитарной деятельности в части информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания ПАО "Мотор Сич", но в Dragon Capital отвергли обвинения.

1 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированное китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но оно было сорвано Службой безопасности Украины.

Как известно, покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительстве выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сичи".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины $3,5 млрд, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловались на давление.