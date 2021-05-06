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Forbes опубликовал список 100 богатейших украинцев: Ахметов разбогател почти втрое

Абсолютным лидером среди олигархов стал Ринат Ахметов, оторвавшийся от конкурентов в разы

Ринат Ахметов. Фото: Getty Images Ринат Ахметов. Фото: Getty Images
Ринат Ахметов. Фото: Getty Images

Журнал "Forbes Украина" опубликовал в своем майском номере новый список 100 самых богатых людей Украины. Как отмечает издание, пандемия, вопреки ожиданиям, за прошедший год не подорвала, а лишь усилила позиции крупного бизнеса.

Так, 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до 44,5 млрд долларов. Как следствие — "входной билет" в сотню подорожал на треть — до 125 млн долларов.

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За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро — вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство — у сфер IT и энергетики.

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Абсолютным лидером среди олигархов утвердился Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 7,6 млрд долларов. Капитал Виктора Пинчука составители списка оценили в 2,5 млрд долларов, Константина Жеваго — 2,4 млрд, Игоря Коломойского — 1,8 млрд, Геннадия Боголюбова — 1,7 млрд, Александра и Галины Герег — также 1,7 млрд, Петра Порошенко — 1,6 млрд, Вадима Новинского — 1,4 млрд долларов.

"На руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021 года рост цен на сырьевые товары только ускорился, создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году", — отмечают составители рейтинга.

В то же время отмечается, что и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой.

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Однако по-прежнему, как отмечают авторы журнала, самым успешным для отечественных капиталистов остается 2013 год.

Напомним, что в списке, опубликованном в мае 2020 года, Forbes также указывал лидером Ахметова, но с состоянием лишь 2,8 млрд долларов. Таким образом, крупнейший украинский олигарх за год разбогател почти втрое. В то же врем, по сравнению с пиковым 2013 годом к 2020-му, состояние Ахметова сократилось почти в шесть раз.

На втором месте в списке-2020 был также Пинчук, а вот на третьем — Порошенко: у обоих состояние оценивали в 1,4 млрд долларов, однако первый за последний год смог разбогатеть почти вдвое. А еще больше смог "подняться" — как в относительном, так и в абсолютном выражении — Жеваго, занимавший в 2020 году 7-ю строчку с 1,1 млрд долларов.

Отметим также, что в мировой список Forbes, опубликованный в апреле, вошло 2755 миллиардеров — больше, чем когда-либо. Свое лидерство в рейтинге сохранил Джефф Безос, состояние которого оценили в 177 млрд долларов. В списке также семь украинских бизнесменов с общим состоянием 19 млрд долларов, или 0,15% от суммарного капитала самых богатых людей мира.

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