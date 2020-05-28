Forbes назвал ТОП-100 самых богатых украинцев

Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.

Совокупное состояние его участников составило $31,4 млрд, сообщает издание.

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На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд.

"По сравнению с пиковым, 2013 годом, состояние самого богатого украинца сократилось почти в 6 раз", — отмечает издание.

Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд.

На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд.

Указано, что бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Как отмечается, всего в обновленном рейтинге указаны 8 человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр".

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Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд.

Известно, что порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

Примечательно, что у девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13).

В рейтинг также вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского F 89 Влад Яценко ($300 млн, №27).

В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Также в рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ ($370 млн, №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, №30).

А также — Павел Фукс ($155 млн, №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в "Москва-Сити" сразу 2 небоскреба — "Евразию" и "Империю".

Ранее сообщалось, что за один день украинский олигарх Ринат Ахметов из-за коронавируса потерял $74,5 млн.