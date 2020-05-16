Основатели Amazon и AliExpress станут триллионерами к 2030 году — прогноз

Основатель компании Amazon Джефф Безос может стать долларовым триллионером к 2030 году.

Об этом говорится в исследовании сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, результаты которого приводит MarketWatch.

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По данным аналитиков, состояние Безоса может превысить $1 трлн уже в 2030 году, когда основателю Amazon исполнится 66 лет.

Указано, что в течение последних 5 лет оценка капитала Безоса в среднем росла на 34% в год. Эксперты прогнозируют, что заработать основателю Amazon не помешают ни потеря $38 млрд в результате развода, ни пандемия коронавируса.

Изначально в Comparisun прогнозировали, что состояние Безоса превысит $1 трлн в 2026 году, однако позже предоставили изданию скорректированную дату.

Кроме Безоса, в ближайшие годы триллионерами могут стать китайский девелопер Сюй Цзяинь в 2027 году и основатель Alibaba Group Джек Ма в 2030 году.

В Comparisun объяснили методологию прогноза: для анализа были отобраны данные о росте капиталов 25 лидеров списка Forbes за последние 5 лет. Из этих данных аналитики получили величину среднегодового прироста капитала, которую экстраполировали в будущее.

Как известно, на данный момент Джефф Безос является самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс приобрел недвижимость в Калифорнии, заплатив рекордную для округа сумму $43 млн.