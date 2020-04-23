Недвижимость 1 час назад

Билл Гейтс купил особняк за $43 млн на берегу океана

Общая площадь дома составляет около 540 квадратных метров

Билл Гейтс купил особняк за $43 млн на берегу океана Билл Гейтс купил особняк за $43 млн на берегу океана
Билл и Мелинда Гейтс. Фото: Time

Американский бизнесмен, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс приобрел недвижимость в Калифорнии, заплатив рекордную для округа сумму $43 млн, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, недвижимость миллиардер купил в конце марта у вдовы техасского миллиардера Ти Буна Пикенса — Мадлен Пикенс.

Отмечается, что особняк имеет шесть спален, бассейн с видом на океан и джакузи на 10 человек.

Общая площадь дома составляет около 540 квадратных метров.

Сделка с недвижимостью является одной из крупнейших, когда-либо зарегистрированных в Калифорнии, передает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в 2015 году миллиардер купил за $18 млн ранчо Paseana площадью 228 акров в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, у гуру похудения Дженни Крейг.

Напомним, в марте этого года соучредитель компьютерного гиганта Microsoft и бывший руководитель компании Билл Гейтс объявил о выходе из состава Совета директоров компании.

Гейтс был руководителем компании до 2008 года, когда отказался от этой должности, заявив о намерении больше времени тратить на благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.

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Однако он остался председателем совета директоров, эту должность он занимал до 4 февраля 2014 года.

Длительный период Гейтс был самым богатым человеком планеты, на сегодня, по данным Forbes, он является вторым в этом списке с состоянием в $103,6 млрд и уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу ($110,5 млрд).

До этого Безос терял лидерство и занимал вторую строчку списка, уступая первое место директору компании Louis Vuitton Moët французу Бернару Арно.

Напомним, из-за опасений на мировых финансовых рынках, которые вызваны эпидемией коронавируса, за последнюю неделю февраля 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, самые большие убытки понесли основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — в общей сложности, эти три миллиардера потеряли за неделю $30 млрд.

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