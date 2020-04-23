Билл Гейтс купил особняк за $43 млн на берегу океана

Американский бизнесмен, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс приобрел недвижимость в Калифорнии, заплатив рекордную для округа сумму $43 млн, сообщает Daily Mail.

По информации издания, недвижимость миллиардер купил в конце марта у вдовы техасского миллиардера Ти Буна Пикенса — Мадлен Пикенс.

Отмечается, что особняк имеет шесть спален, бассейн с видом на океан и джакузи на 10 человек.

Общая площадь дома составляет около 540 квадратных метров.

Сделка с недвижимостью является одной из крупнейших, когда-либо зарегистрированных в Калифорнии, передает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в 2015 году миллиардер купил за $18 млн ранчо Paseana площадью 228 акров в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, у гуру похудения Дженни Крейг.

Напомним, в марте этого года соучредитель компьютерного гиганта Microsoft и бывший руководитель компании Билл Гейтс объявил о выходе из состава Совета директоров компании.