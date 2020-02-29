Эпидемия коронавируса: за неделю мировые толстосумы потеряли около $0,5 трлн

Из-за опасений на мировых финансовых рынках, которые вызваны эпидемией коронавируса, за последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд сообщает Bloomberg.

По данным агентства, самые большие убытки понесли основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — в общей сложности, эти три миллиардера потеряли за неделю $30 млрд.

Bloomberg отмечает, что убытки превысили все доходы с начала 2020 года. Из тех, кто не входит в топ-10, наибольшие потери у основателя Tesla Илона Маска — $9 млрд из-за падений акций компании.

В минусе, по данным Bloomberg, оказались около 80% богатейших людей планеты. Руководитель Carnival Corp. Мики Арисон потерял $1 млрд из-за того, что на принадлежащем ему круизном лайнере Diamond Princess пять человек погибли от осложнений коронавируса.

Напомним, минувшая неделя оказалась в буквальном смысле провальной, в том числе, и для фондовых рынков многих развитых стран. По данным агентства Bloomberg, ведущие европейские индексы потеряли 12–13,5%, американские индикаторы — 14%. Сильнее индексы падали в октябре 2008 года на фоне развития мирового финансового кризиса. Сейчас распродажа продолжается из-за стремительно распространяющейся по миру эпидемии коронавируса, масштабы которой были ранее недооценены инвесторами.

Напомним, в конце января основателя компании Amazon Джеффа Безоса признали самым богатым человеком мира по версии американского делового журнала Forbes — в свежем рейтинге издания указано, что его состояние оценивается в сумму около $117 млрд (до роста акций — Delo.ua).

До этого Безос терял лидерство и занимал вторую строчку списка, уступая первое место директору компании Louis Vuitton Moët французу Бернару Арно.