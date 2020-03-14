IT и Телеком 40 минут назад

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Билл Гейтс хочет сфокусироваться на благотворительных проектах

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Билл Гейтс

Соучредитель компьютерного гиганта Microsoft и бывший руководитель компании Билл Гейтс объявил о выходе из состава Совета директоров компании.

Он хочет сфокусироваться на благотворительных проектах, сообщает пресс-служба Microsoft.

Предполагается, что 64-летний Гейтс продолжит быть технологическим советником гендиректора корпорации Сати Наделлы и других ее руководителей, но он хочет сосредоточиться на благотворительности, в частности на проектах в сфере здравоохранения, образования, а также принимать больше участия в борьбе с изменениями климата.

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"Для нас было большой честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в демократизирующую силу программного обеспечения, страстью решать самые насущные потребности общества", — прокомментировал уход Гейтса от дел Наделла.

Как известно, Билл Гейтс основал Microsoft вместе с другом Полом Алленом в далеком 1975 году. В результате компания стала одной из крупнейших транснациональных корпораций в мире. Мало кто не видел операционную систему Windows, которую создал Microsoft.

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Гейтс был руководителем компании до 2008 года, когда отказался от этой должности, заявив о намерении больше времени тратить на благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Однако он остался председателем совета директоров, эту должность он занимал до 4 февраля 2014 года.

Длительный период Гейтс был самым богатым человеком планеты, на сегодня, по данным Forbes, он является вторым в этом списке с состоянием в $103,6 млрд и уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу ($110,5 млрд). До этого Безос терял лидерство и занимал вторую строчку списка, уступая первое место директору компании Louis Vuitton Moët французу Бернару Арно.

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