Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Соучредитель компьютерного гиганта Microsoft и бывший руководитель компании Билл Гейтс объявил о выходе из состава Совета директоров компании.

Он хочет сфокусироваться на благотворительных проектах, сообщает пресс-служба Microsoft.

Предполагается, что 64-летний Гейтс продолжит быть технологическим советником гендиректора корпорации Сати Наделлы и других ее руководителей, но он хочет сосредоточиться на благотворительности, в частности на проектах в сфере здравоохранения, образования, а также принимать больше участия в борьбе с изменениями климата.

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"Для нас было большой честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в демократизирующую силу программного обеспечения, страстью решать самые насущные потребности общества", — прокомментировал уход Гейтса от дел Наделла.

Как известно, Билл Гейтс основал Microsoft вместе с другом Полом Алленом в далеком 1975 году. В результате компания стала одной из крупнейших транснациональных корпораций в мире. Мало кто не видел операционную систему Windows, которую создал Microsoft.

Гейтс был руководителем компании до 2008 года, когда отказался от этой должности, заявив о намерении больше времени тратить на благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Однако он остался председателем совета директоров, эту должность он занимал до 4 февраля 2014 года.

Длительный период Гейтс был самым богатым человеком планеты, на сегодня, по данным Forbes, он является вторым в этом списке с состоянием в $103,6 млрд и уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу ($110,5 млрд). До этого Безос терял лидерство и занимал вторую строчку списка, уступая первое место директору компании Louis Vuitton Moët французу Бернару Арно.