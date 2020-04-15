Богатейший человек мира за день заработал $6,4 млрд

Состояние самого богатого в мире человека, основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, выросло за день более чем на $6 млрд в результате рекордного роста стоимости акций его компании.

Об этом сообщает журнал Forbes.

"По оценкам Forbes, поскольку акции компании выросли до нового высокого уровня, это сделало генерального директора и основателя Джеффа Безоса заметно богаче: его состояние увеличилось на $6,4 млрд во вторник", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за сутки капитал бизнесмена приумножился примерно на 5%. Это связано с беспрецедентным спросом на товары и услуги компании на фоне пандемии коронавируса.

Акции Amazon во вторник выросли на 5,3%, достигнув нового рекордно закрытого уровня — $2,283 за акцию.

Таким образом, состояние Безоса на сегодняшний день составляет $138 млрд.

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Известно, что Amazon — одна из 28 компаний, которым удалось возвратить рост во время пандемии.

Ранее сообщалось, что американская компания Amazon планирует нанять еще 75 тысяч сотрудников, чтобы ускорить выполнение заказов в условиях пандемии коронавируса.

В Amazon также заявили, что теперь планируют потратить более $500 млн на повышение заработной платы работников, что превышает ее предыдущие ожидания на $350 млн.