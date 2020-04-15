Amazon ищет 75 тысяч новых сотрудников для удовлетворения спроса при пандемии

Американская компания Amazon возьмет на работу 75 тысяч новых сотрудников, чтобы удовлетворить спрос во время эпидемии.

Недавно компания уже наняла 100 тысяч дополнительных рабочих из-за коронавируса, сообщает CNN.

В частности, указано, что 13 апреля Amazon нанял 100 тысяч новых сотрудников, о поиске которых сообщил в середине марта. Кроме того, компания планирует потратить более $500 млн на повышение зарплаты работникам.

Так, онлайн-ритейлер столкнулся с ростом количества онлайн-заказов из-за коронавируса, после закрытия своих магазинов в большинстве стран.

Предполагается, что в первую очередь компания будет доставлять товары первой необходимости.

В то же время Amazon пытается принимать достаточно мер, чтобы обезопасить своих сотрудников от заражения коронавирусом.

"Наша главная обеспокоенность — поддерживать безопасность и здоровье наших сотрудников. Мы обновили более 150 процессов, чтобы лучше защитить работников от усиленной уборки и социального дистанцирования к пробному использованию тумана-дезинфектора в нью-йоркском отделении", — пояснили в компании.

Также известно, что коронавирус обнаружили у работников Amazon в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В начале апреля компания заявила, что будет внедрять массовое измерение температуры в своих отделениях.

Ранее сообщалось, что Amazon на время карантина из-за коронавируса открыл бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

Напомним, Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его.