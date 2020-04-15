Потребрынки 1 час назад

Amazon ищет 75 тысяч новых сотрудников для удовлетворения спроса при пандемии

Онлайн-ритейлер столкнулся с ростом количества онлайн-заказов из-за коронавируса

Amazon ищет 75 тысяч новых сотрудников для удовлетворения спроса при пандемии Amazon ищет 75 тысяч новых сотрудников для удовлетворения спроса при пандемии
Amazon. Фото: из открытых источников

Американская компания Amazon возьмет на работу 75 тысяч новых сотрудников, чтобы удовлетворить спрос во время эпидемии.

Недавно компания уже наняла 100 тысяч дополнительных рабочих из-за коронавируса, сообщает CNN.

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В частности, указано, что 13 апреля Amazon нанял 100 тысяч новых сотрудников, о поиске которых сообщил в середине марта. Кроме того, компания планирует потратить более $500 млн на повышение зарплаты работникам.

Так, онлайн-ритейлер столкнулся с ростом количества онлайн-заказов из-за коронавируса, после закрытия своих магазинов в большинстве стран.

Предполагается, что в первую очередь компания будет доставлять товары первой необходимости.

В то же время Amazon пытается принимать достаточно мер, чтобы обезопасить своих сотрудников от заражения коронавирусом.

"Наша главная обеспокоенность — поддерживать безопасность и здоровье наших сотрудников. Мы обновили более 150 процессов, чтобы лучше защитить работников от усиленной уборки и социального дистанцирования к пробному использованию тумана-дезинфектора в нью-йоркском отделении", — пояснили в компании.

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Также известно, что коронавирус обнаружили у работников Amazon в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В начале апреля компания заявила, что будет внедрять массовое измерение температуры в своих отделениях.

Ранее сообщалось, что Amazon на время карантина из-за коронавируса открыл бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

Напомним, Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его.

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