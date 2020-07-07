Аналитики выяснили, в каком мегаполисе живет больше всего долларовых миллиардеров

Самое большое количество миллиардеров на планете живет в Нью-Йорке.

Об этом заявили аналитики консалтинговой компании Wealth-X проанализировав список городов, где в 2019 году проживало больше всего людей, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов.

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"Большое яблоко" оказалось на первом месте в рейтинге мегаполисов, где живет больше всего миллиардеров. Так, в Нью-Йорке этот показатель составил 113 человек. Далее по популярности у состоятельных людей идут Гонконг (96 человек), Сан-Франциско (77), Москва (73) и Лондон (66).

В столице Китая Пекине живет 57 миллиардеров, в Сингапуре — 45, в Лос-Анджелесе — 44, в Дубае — 35, в бразильском Сан-Паулу — 33 человека, в Стамбуле и Ханчжоу по 32 миллиардера, а в японской столице Токио — 30.

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Напомним, что в мае этого года украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $2,8 млрд. Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в $1,4 млрд. На третьем месте — Петр Порошенко с $1,4 млрд.

Указано, что бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние Порошенко в $750 млн.

Как отмечалось, всего в обновленном рейтинге указаны 8 человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр".