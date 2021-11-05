Опубликован новый список 100 богатейших украинцев: Ахметов за год разбогател почти вдвое

Журнал "Новое время" совместно с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев за 2021 год. Суммарный объем активов этих бизнесменов издание оценивает в 47,4 млрд долларов.

Это самый высокий показатель для богатейшей сотни с 2014 года, хотя он еще сильно не дотягивает до цифры 2013 года (67 млрд долларов) и тем более рекордного 2011 года ($83,7 млрд).

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В частности, укрепил свое лидерство в списке владелец СКМ Ринат Ахметов, состояние которого оценивают в 11,544 млрд долларов. Всего год назад, в октябре 2020-го, НВ оценивало эту сумму "всего" в 6,6 млрд долларов.

Второе время занял основатель EastOne Group Виктор Пинчук, активы которого составляют 2,603 млрд долларов против $2,415 млрд годом ранее.

Третье место занял депутат Верховной Рады и владелец Smart Group Вадим Новинский с $2,44 млрд долларов. Год назад он был лишь на пятом месте в рейтинге НВ с суммой вдвое меньшей — 1,224 млрд долларов.

Другой нардеп, пятый президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко, имеет, по данным НВ, 1,522 млрд долларов против $1,492 млрд годом ранее.

Стоимость активов бенефициара горнорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго оценили в 1,497 млрд долларов, а владельцев сети гипермаркетов "Эпицентр-К" Александра и Галины Герег — в $1,462 млрд.

Бывшие совладельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют 1,401 и 1,17 млрд долларов соответственно, сооснователь финтех-компании Revolut Влад Яценко — $1,277 млрд, а владелец Group DF Дмитрий Фирташ замыкает список миллиардеров с 1,071 млрд долларов. Последний год назад был на четвертом месте с $1,273 млрд.

Напомним, что согласно рейтингу "Forbes Украина", опубликованному в начале мая, Ахметов имел "лишь" 7,6 млрд долларов. Активы Пинчука это издание оценивало примерно так же, как НВ, но третье место отдавало Жеваго, а четвертое с пятым — Коломойскому и Боголюбову.

В сентябре журнал "Фокус" оценивал состояние Ахметова уже в 10,6 млрд долларов, Новинского — в $2,54 млрд, а Пинчука — в $2,53 млрд.