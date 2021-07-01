Компании Ахметова имеют кредитный долг в $6,5 млрд — глава СКМ

Общий кредиторский портфель группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова ныне составляет около 6,5 млрд долларов. Об этом рассказал в интервью "Экономической правде" гендиректор холдинговой компании "СКМ" Олег Попов.

"Кредитный портфель — публичные инструменты (бонды) и кредиты в банках — составляет где-то 6,5 млрд долларов по всей группе. Этот портфель достаточно большой для нас, финансирование не такое уж дешевое. Естественно, мы хотим его снижать и будем это делать", — сказал он.

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При этом Попов отказался назвать планируемые параметры стратегии сокращения кредитного портфеля по всей группе, поскольку, по его словам, каждый из ее отраслевых холдингов имеет свои планы на этот счет.

"Нет, у каждого холдинга свои планы. Если брать "Метинвест" — один из ключевых наших бизнесов, то мы хотим, чтобы у него соотношение долга к EBITDA (доналоговая прибыль) было ниже 1,5, а лучше — 1", — отметил руководитель СКМ, уточнив, что на конец 2020 года это отношение составляло 2,5.

При этом он заявил, что вопрос об оценке всех активов СКМ "риторический", поскольку реальную оценку может дать только рынок, "когда мы будем выходить и продавать".

Отметим, что сам 100%-ный владелец СКМ Ахметов, по данным журнала Forbes, разбогател в последний год почти втрое: состояние самого богатого украинского бизнесмена оценивается в 7,6 млрд долларов.