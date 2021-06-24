"Метинвест" хочет построить электрометаллургический завод

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" рассматривает возможность строительства единого комплекса, состоящего из технологии прямого восстановления железа (DRI) и электрометаллургического производства для переработки горячего DRI.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, пока остается открытым вопрос расположения комплекса: рассматриваются две площадки — в Мариуполе и Запорожье.

По его словам, чтобы снизить воздействие производства на окружающую среду, необходимы новые технологии. Группа считает, что будущее за электрометаллургией и водородной металлургией. Поэтому рассматривается возможность создания абсолютно нового электроплавильного производства стали на одной из производственных площадок — это перспектива ближайших 10 лет.

Топ-менеджер пояснил, что по мощность нового производства по выплавке стали составит 4-4,5 млн тонн в год.

Суть технологии заключается в том, что сначала из железной руды или окатышей с помощью природного газа или водорода производится железо прямого восстановления. Дальше брикеты железа поступают в электросталеплавильную печь, а затем — на внепечную обработку и разливку. Таким образом производятся слябы.

Рыженков добавил, что "Метинвест" уже выпускает на Центральном ГОКе необходимое для этой технологии сырье — DRI-окатыши. В перспективе такое сырье также будет производить и Северный ГОК — после окончания строительства флотационного комплекса для обогащения железорудного концентрата и новой обжиговой машины.

Для производства электростали с использованием технологии DRI нужен не кокс, как в доменной печи, а природный газ. А в перспективе природный газ и вовсе можно заменить на чистый водород, что сведет выбросы парниковых газов к нулю.

Такая технология полностью заменяет агломерационное, коксохимическое, доменное и конвертерное производство, а значит, исключает связанные с ними выбросы CO2.

Инвестиции в строительство первого электросталеплавильного комплекса обойдутся "Метинвесту" не менее чем в $3,5-4 млрд.

Таким образом, компания рассматривает возможность часть конвертерного производства стали заменить на электросталеплавильное, при этом сохранить мощности "Метинвеста" на нынешнем уровне и существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".