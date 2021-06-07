Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival

Як малому бізнесу зміцнити позиції у пост-пандемійний час? Чому у соло-гравців набагато менші шанси на успіх, ніж у тих, хто об’єднується в бізнес-екосистеми та будує партнерства? Як змінилися маркетинг-вектори компаній? Про це та багато іншого вже 14 липня на GET Business Festival розкажуть 70 топових бізнес-фахівців.

Організатори найбільшого фестивалю для малого та середнього бізнесу щодня доповнюють список спікерів та діляться актуальною інформацією щодо цінності, яку отримає кожен підприємець та профільний фахівець, долучившись до GET Business Festival.

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Хто поділиться досвідом:

— директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Ukraine Євген Булах,

— директор з розвитку Binotel Павло Флейшер,

— генеральний директор Red Bull Україна Тетяна Лукинюк,

— співзасновник і керівник Liki24.com Антон Авринський,

— ІТ-бізнесмен, президент Європейської асоціації програмної інженерії EASE Владислав Савченко,

— співвласник "Планета кіно" Дмитро Деркач,

— маркетинг-директор Rocket Олег Любарець,

— співзасновник міжнародного IT фудтех-стартапу Choice і тревел-брендів Eurotrips і Deinde Володимир Оляніцький

та ще понад 60 бізнес-практиків.

Ви дізнаєтеся:

як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників від CEO MOZGI Group Ірини Горової,

що робити бізнесам, які не можуть перейти в online — досвідом поділиться Founder & CEO of ULICHNAYA EDA Company Роман Тугашев,

як грамотне партнерство допомагає розвитку ІТ-сектору України, розповість ІТ-бізнесмен, президент Європейської асоціації програмної інженерії "EASE" Владислав Савченко,

як створити нейронний зв'язок у клієнта, аби він пробачив ваші помилки, розкриє секрети консалтингової компанії Medical Business Expert Микола Аксентюк.

Більше про спікерів та програму дізнавайтесь на сайті фестивалю!

А ще на вас чекають:

безкоштовні бізнес-консультації;

нетворкінг з підприємницькою спільнотою України;

нові інструменти маркетингу, digital, PR, фінансів та інших галузей;

відверта розмова з бізнесом та регулятором.

Подорожчання вартості квитків вже скоро. Встигніть долучитися до головної бізнес-події за ціною early birds!