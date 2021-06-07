Бизнес 7 часов назад

Как на нейрогормональном уровне построить компанию, приносящую стремительную прибыль

Как понимание поведения работников на нейронном уровне может помочь сделать их фанатами компании, мотивировать их и активировать на креативность

Как на нейрогормональном уровне построить компанию, приносящую стремительную прибыль Как на нейрогормональном уровне построить компанию, приносящую стремительную прибыль

Саморазвивающаяся компания строится на основном ресурсе — людях, то есть команде. Один в поле не воин. Каким бы замечательным ни был продукт или идея, без единомышленников предпринимателю не обойтись.

Когда каждый сотрудник чувствует личную ответственность за общий результат, то бизнес стремительно растет и расширяет масштабы. Прибыль напрямую зависит от внутреннего клиента — то есть сотрудников. Именно так и происходит в саморазвивающихся компаниях, а их становление проходит несколько этапов. Каких — специально для Delo.ua рассказывает Николай Аксентюк, основатель стоматологической клиники Rident и консалтинговой компании Medical Business Expert

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Первый этап

Назовем его стартаппервоначальная стадия, когда бизнес только зарождается. Он держится в основном на ресурсах, энергии, амбициях, желаниях, представлениях, как все должно быть, непосредственно на владельце-предпринимателе или соучредителях. Рано или поздно, но, однозначно, со временем все  они эмоционально или физически перегорают. 

В некоторых случаях бизнес замораживается, а то и вовсе закрывается, возникают постоянные конфликты и торможение. В лучшем случае, владелец осознает, что нужно проводить работу над ошибками и продолжать двигаться вперед. Так постепенно предприниматель переходит к следующему этапу, который начинается с десяти лет переживания компании.  

Прежде чем перейти ко второму этапу, предприниматель отчетливо понимает, что успешным бизнес сделают люди, которые в нем работают. Только в этот момент он может принять решение: как он хочет организовать бизнес-процессы, контроль и управление. Сегодня все чаще предприниматели во всем мире выбирают экологический путь менеджмента. Период, который тянулся из прошлого, где сотрудники находились в стрессе, в котором вырабатываются гормоны кортизол, тестостерон, то есть напряжение, диктаторство, противовес, страх и так далее, уже неактуален. Эпоха иерархии бесследно заканчивается, и многие либо уже перешли, либо со временем перейдут на демократические и горизонтальные отношения в компании. 

Второй этап

Предприниматель формирует командуИменно с этого момента у него есть все шансы создать саморазвивающуюся компанию, где люди работают как единый механизм. Каждый растет и развивается в своем направлении, чувствуя личную ответственность и интерес. Для этого создаются соответствующие условияатмосфера. Владелец бизнеса или управленец становится лидером, который способен создавать отношения между клиентами. Определимся сразу, что существует два вида клиентов: внутренний (сотрудники компании) и внешний (те, кто пользуются продуктами и услугами компании). 

Весь фокус внимания и акценты в саморазвивающейся компании направлены на внутреннего клиента, так как именно он приносит компании прибыль. Когда сотрудник чувствует себя комфортно и психологически защищенным, то у него вырабатывается нейромедиатор окситоцин. Именно тот, который возникает во время общения с семьей, близкими, родственниками и друзьями. Таким образом, у сотрудника формируются в голове позитивные нейронные связи, и он остается в компании, проходя вместе с ней через все трудности. А тем более, мотивирован быть продуктивным и максимально полезным. 

Материальная сторона важна, но не является долгосрочным стимулятором. Человеческий фактор все чаще становится основополагающим. Присмотритесь к своим сотрудникам: гормон серотонин отвечает за признание, нейромедиатор домафинза интерес и желание достигать, а окситоцин — за принятие и семейную атмосферу. Дайте им все необходимое для того, чтобы коллеги ощущали себя хорошо, и получите отличные результаты роста компании. 

Если нужен мотивированный сотрудник, то усиливаем в нем дофаминего важность и признание. Понадобилась креативность коллеги — вызывайте дофамин через неформальную атмосферу, например, игры, пусть даже настольные. Самоотдача и верность работника возможна на окситоцине.

Внешний клиент всегда ощущает конгруэнтность компании, то есть то, о чем она говорит и как себя позиционирует, и то, что на самом деле в ней происходит внутри. Отсюда либо есть доверие к продукту или услуге, либо этого нет. Плывучесть кадров, общение сотрудников по скриптам, особенно продажников, и другие детали говорят клиенту о том, что в компании есть проблемы. 

О том, как клиент через эмоции и гормоны воспринимает ваш продукт и компанию и как создать нейронную связь с клиентом, чтобы он простил ваши ошибки, Николай Аксентюк расскажет 14 июля 2021 года на GET Business Festival. Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить самую актуальную и важную информацию для роста вашего бизнеса! 

Третий этап

Климат компаниипожалуй, это основа саморазвивающейся компании. Сотрудники, находясь в комфортной атмосфере, способствующей их личному развитию и интересам, работают с полной самоотдачей. Во время экономических кризисов или форс-мажоров, как показал карантин, такие люди готовы помочь даже жертвуя своим временем или финансовой стороной. Отношения между коллегами, где постоянно присутствует все необходимое для того, чтобы у всех вырабатывался нейромедиатор окситоцин,главная задача лидера компании. Это то, над чем он работает в первую очередь, тогда происходит общее развитие, масштабирование и стремительный рост прибыли. Сплоченная команда, где есть доверие на всех уровнях,результат, к которому приходим  на данном этапе и продолжаем его поддерживать на всех последующих.

Четвертый этап

Совместно создается система компании.  Операционную деятельность, организационные вопросы по бизнес-процессам и в целом правила взаимоотношений в саморазвивающейся компании пишут сами же сотрудники. Ни в коем случае не приглашается подрядчик со стороны, который не знает культуру компании изнутри. Да, конечно, можно пригласить модератора, который покажет принципмеханизм, но на его основу именно сотрудники компании нанизывают правила и прописываю свою культуру. Тогда выходит, что каждый дал собственное согласие на то, что было оговорено, так как он же и принял личное решение во время обсуждения и внес коррективы. 

Также абсолютно все сотрудники компании совместно участвуют в прописывании стратегии: миссии, цели, видения и так далее. Если кто-то, независимо от должности и функциональных обязанностей, не знает или не понимает, какая его миссия, то происходит сбой.

Правила и миссия прописываются во время общего собрания и модерируются лидером компанииуправленцем или владельцем, в некоторых случаях присутствует бизнес-коуч.

Так команда проходит важный этапдоверия друг к другу и компании, где каждый причастен ко всем процессам, которые сам же осмыслил и прописал. Во время коммуникаций в неформальной атмосфере с помощью модератора-лидера у них сформировались отношения, базирующиеся на гормоне окситоцин. Теперь они не только единая  команда, а практически семья.

Пятый этап

Рост компании и прибыль через продукт и эмоции. Люди покупают эмоции и на эмоциях действуют, принимают решения. Когда человек анализирует и собирает информацию, то он бездействует, а по итогу все равно чувства и эмоции становятся конечной точкой. Прибыль компании приносит гормон дофаминсамые успешно продаваемые продукты и услугите, которые вызывают у потребителей ощущения интереса, эйфории от ожидания перед достижением и  восторга от полученного результата. 

Почему игровые автоматы, социальные сети такие привлекательные и прибыльные? Благодаря тому, что они вызывают в человеческом организме дофамин.

Стремительная прибыль в компанию приходит, если она генерирует полезные для общества идеи, продукты, проекты, услуги. Желание получить и закрыть свои потребности побуждает покупать. Подумайте: что ценного несете в массы своим продуктом? Ни в одной миссии компании, которая перешагнула этап десяти лет и стабильно увеличивает доходы, не вписано слово: прибыль. Деньги приходят тогда, когда в продукт заложены сильные эмоции и чувства и в продукте и услугах есть ценность для общества. 

Прибыль в саморазвивающейся компании генерируется автоматически при фокусе внимания на внутреннем клиенте и создании ценного для общества продукта, вызывающего спектр эмоций и чувств, при которых вырабатывается дофамин. Конечно же, люди совершают покупки в то время, когда ими движет гормон окситоциннапример, в ресторанах семейного типа, туризме, уютных местах отдыха. И на серотонинесопричастность к бренду или статусу и получение одобрения, признания от окружающих. Но в любом случае, дофамин при принятии решения является основным: покупая, мы достигаем определенной цели. И компания должна понимать: что, для чего и кому транслирует свой продукт.

Немного о продажах

В саморазвивающихся компаниях в KPI не ставят задачу увеличить прибыль. В противном случае произойдет единоразовая продажа и действительно доход вырастет, но и резко упадет, потому что основную прибыль приносят постоянные клиенты или же рекомендациисарафанное радио. 

Чтобы продать или же побудить человека рекомендовать продукт, важно вызывать сильные эмоции и переживания. Все это возможно, если хорошо понимать и знать потребности, образ жизни и призму восприятия потребителя. Поэтому продажникам необходимо сосуществовать с клиентом (потребителем). 

За счет чего хотите увеличить прибыль: поставить задачу продать или же вызвать незабываемые эмоции? Если эмоции и чувства, то будете иметь долгосрочную прибыль с постоянным увеличением. Поставите задачу за год поднять уровень дохода и отдел продаж выложится на все сто и достигнет результата, то в следующем году произойдет спад. И чего тогда добилась компания в итоге? Фокус исключительно на прибыли еще никому не принес пользы. 

Поставьте задачу продажникам создать позитивные эмоции, тогда получите долгосрочные отношения с клиентами. Дайте им возможность выстроить устойчивые положительные ассоциации, связанные с общением с сотрудниками, компанией, продуктом.  Узнайте о предпочтениях и жизни клиентов так, чтобы в их мозгу сформировалась нейронная связь с вами. Тогда постоянные клиенты и сарафанное радио по цепочке создадут непрерывную стремительную прибыль с увеличением.

О том, как клиент через эмоции и гормоны воспринимает ваш продукт и компанию и как создать нейронную связь с клиентом, чтобы он простил ваши ошибкиНиколай Аксентюк расскажет 14 июля 2021 года на GET Business Festival. Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить самую актуальную и важную информацию для роста вашего бизнеса! 

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