Зеленский приказал представить программу бесплатного проезда в общественном транспорте Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов.

Как пишет Dilo, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

По словам президента, такое решение должно поддержать бесперебойную работу наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или осложнений с движением по мостам через Днепр.

Зеленский рассказал, что премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь СНБО Игорь Клименко, министр внутренних дел Иван Выговский представили варианты резервных транспортных схем для столицы. В настоящее время прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных частях Киева.

Почему метро в Киеве останавливается во время отключения света

Из-за постоянных воздушных атак российских оккупантов на объекты критической и энергетической инфраструктуры в Киеве регулярно отсутствует свет и возникают трудности с функционированием городского транспорта.

Иногда бывают случаи остановки метро. Также из-за низкого напряжения в сети перестают ездить трамваи и троллейбусы.

Так, 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.

Как пояснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, до января 2026 года, когда в Киеве еще работали собственные генерирующие мощности, метро и водоканал могли оперативно переключаться на резервное питание через распределительные сети.

Но теперь такой возможности нет. Эксперт отметил, что резервное питание на большинстве объектов есть, но оно не может обеспечить полноценную работу .