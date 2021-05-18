Как объединение бизнеса прокачивает всю отрасль. Пример украинских IT-компаний

Так уж исторически сложилось, что IT-рынок в Украине огромный, но неравномерный. Есть несколько крупных компаний, которые всегда могли себе позволить влиять на правила игры. И есть целое множество маленьких стартапов и средних компаний, которые были вынуждены принять эти правила и приспособиться.

Однако прошлой весной мы все оказались заложниками карантина и новых условий жизни. Какие-то бизнесы оказались на подъеме, однако далеко не все.

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Бери билет, пока горячий! Уже 14 июля 2021 года предприниматели Украины соберутся на самый большой фестиваль для малого бизнеса GET BUSINESS FEST в Pochayna Event Hall, где топ-эксперты и первые лица крупных успешных компаний поделятся практическими кейсами, которые сделают ваш бизнес еще более успешным.

Из-за турбулентности на офлайн-рынках IT-сектор тоже начало лихорадить. Угадайте, кто в такой ситуации самый незащищенный — крупная компания со своим влиянием и финансовой подушкой или небольшой технологичный стартап? Стало понятно, что если и есть лучшее время для объединения — то вот оно.

Так в марте мы зарегистрировали Европейскую ассоциацию программной инженерии. Сейчас у нас около сотни резидентов и партнеров. Это те небольшие компании, которые вдруг получили голос в диалоге с представителями государства.

В стране давно назревали законодательные изменения в нашей индустрии. Но государство не станет обсуждать, чего хочет каждый небольшой стартап. Зато с объединением возможен конструктивный диалог.

Именно ради него мы летом одним из первых ивентов провели встречу на высоком уровне с представителями профильных министерств. Предприниматели могли напрямую задать вопрос тем, кто принимает решения, вникнуть в логику будущих решений.

Постоянный диалог с властью и возможность таким образом представить интересы малых и средних компаний — вот одна из самых полезных изюминок объединения. Но не единственная.

Объединение компаний – это мощное комьюнити, в котором стартапы находят инвесторов и менторов, а компании покрупнее — подспорье для RnD, шлюзы для инвестиций.

На встречах формата "факап-найт" или "IT-бар" резиденты делились, скажем так, не самым удачным опытом. При этом иногда оказывалось, что у кого-то из сообщества есть решение схожих проблем. Поразительно, какая синергия выходит, когда столько интересных проектов и идейных людей встречается в одной плоскости.

Компания искала разработчика и нашла толкового кандидата, но что-то поменялось — тогда она делится контактами с теми, кто как раз в поиске. Другая команда не справляется с объемом заказов — в сообществе всегда можно найти партнера и довести все задачи до конца.

Кстати, это не всегда про бизнес, а часто про взаимовыручку и поддержку. Когда белорусские коллеги в прошлом году столкнулись с необходимостью релокейта, ассоциация предложила свою помощь. Ведь у крупной компании перевезти сотрудников в офис соседней страны не займет много усилий, а для небольшой команды такая задача потребует значительно больше времени и ресурса. Европейская ассоциация программной инженерии помогала в поиске офиса, жилья, оказывала поддержку с оформлением документов по украинскому законодательству.

Еще один из важных бонусов – объединение запускает масштабирование небольших компаний в крупных игроков. Часто рост компаний сдерживает недостаток экспертизы. Небольшие талантливые команды для оптимизации расходов пытаются все решить сами — будь то PR-задача или юридический вопрос. Стратегия "все сам" приводит к целому ряду ошибок, на которые терять время просто непозволительно. Многие из этих вопросов мы помогаем решить нашим резидентам.

Снять промо-ролик о компании? Не вопрос. Помочь с продвижением на международный рынок? Поможем. Кроме того, внутри сообщества компании и сами делятся опытом, без пресловутого "успешного успеха" — с ошибками, фейлами и, кончено же, рецептами эти шероховатости сгладить.

В сухом остатке мощное комьюнити сыграет на руку не только отдельным его членам, но и всей стране. И это не излишний пафос. Чем более активно бизнес ведет диалог с государством, чем больше перекрестных контактов внутри индустрии, тем более свободно развивается экосистема отрасли. А значит, Украина становится более привлекательной для резидентов других стран. К тому же сильный IT-бренд Украины — предохранитель от утечки мозгов и способ увеличить инвестиционную привлекательность страны.

Владислав Савченко, президент Европейской ассоциации программной инженерии, специально для Delo.ua