У Ахметова намекнули на возможную продажу "Укртелекома"

Глава СКМ Рината Ахметова Олег Попов намекнул на возможную продажу "Укртелекома".

По его словам, потенциально телекоммуникации могут быть первым направлением, из которого выйдет группа, заявил он в интервью "ЭП".

"Наша группа очень тщательно разбирается в потенциале. Если взять телекоммуникации, то там был когда-то потенциал, он и сейчас есть, но устраивает ли этот потенциал наш аппетит, я не уверен. Поэтому, может быть, потенциально телекоммуникации будут первыми на выход, но окончательного решения еще нет", — ответил Попов на вопрос, какие из направлений СКМ считает малоперспективными и намерен выйти из них.

Известно, что в телекоммуникационный бизнес СКМ входят "Укртелеком" и группа "Фарлеп-Оптима Телеком" (бренд Vega).

Ранее суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 млрд грн пени.

Напомним, Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC — ООО "ЕСУ" — за 10,575 млрд грн.

Группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова купила "ЕСУ" в 2013 году за $860 млн у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь $100 млн от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" доплатить $760 млн Raga Establishment за "Укртелеком".

В октябре 2019 года "СКМ" выплатил еще более $700 млн Raga Establishment.

По данным "ЭП", аффилированным с Raga Establishment лицом является олигарх Дмитрий Фирташ.

Как сообщалось, в начале июля 2018 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "ЕСУ" на решения Хозсуда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком".

10 октября 2018 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Укрэксимбанка на решения судов низших инстанций, по которым госбанку было отказано в удовлетворении иска к "Укртелекому" о взыскании 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг.

26 июня 2019 года Верховный суд отменил решение судов низших инстанций о взыскании с компании ЕСУ, которая владеет "Укртелекомом", в пользу Укрэксимбанка 2,8 млрд грн задолженности по облигациям. Дело отправлено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

23 января 2020 года Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям (были выпущены в 2013 году и должны были быть погашены в марте 2017 года).