Дело "Укртелекома": суды сняли арест с акций компании Ахметова

6 октября 2020 года Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Министерства юстиции, Ощадбанка, Укрэксимбанка и оставил без изменений решение Окружного админсуда города Киева от 23 апреля 2020 года, которым был удовлетворен иск ООО "Финансовая компания" Сокур" к Государственной исполнительной службе Министерства юстиции.

Как сообщает Finbalance, таким образом, отменены постановления госисполнителя об описании и аресте 92,79% акций "Укртелекома" (принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова), вынесенные в августе — октябре 2019 года.

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Кроме этого, суд обязал Государственную исполнительную службу Министерства юстиции воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций "Укртелекома" до снятия Фондом госимущества Украины (ФГИУ) с контроля договора от 11 марта 2011 года о продаже (приватизации) "Укртелекома" или предоставления ФГИУ разрешения на принудительную реализацию этих акций.

Свой иск ООО "Финансовая компания" Сокур "обосновало тем, что взыскание на пакет акций ОАО "Укртелеком", принадлежащий ООО "ЕСУ", было противоправным, так как этот пакет акций является имуществом с особым правовым режимом, находящимся под приватизационным контролем. Поэтому его отчуждение возможно только при наличии соответствующего разрешения ФГИУ или снятия приватизационного контроля по решению Фонда государственного имущества".

Как сообщалось ранее, в рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций "Укртелекома", которые принадлежат ООО "ЕСУ".

В 2016-2018 году Укрэксимбанк отсудил у ООО "ЕСУ" еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам (дело №910/31771/15). По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой (ГИС) было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед этим Укрэксимбанк жаловался, что ГИС не взимает долг с ООО "ЕСУ".

10 октября 2018 года Верховный Суд лишь частично удовлетворил кассационную жалобу Укрэксимбанка на решения судов низших инстанций по делу №910/9938/17, которыми госбанку было отказано в удовлетворении иска к "Укртелекому" о взыскании 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг №266-ДД/2015 от 15 сентября 2015 года.

Верховный Суд постановил взыскать с ПАО "Укртелеком" только 880 тысяч грн (пеня и 3% годовых), в остальной части требований — отказано. Согласно договору №266-ДД/2015, ПАО "Укртелеком" должно было выкупить у Укрэксимбанка облигации ООО "ЕСУ", однако не сделало этого.

Укрэксимбанк купил облигации ЕСУ номиналом 2,24 млрд грн в апреле 2013 года. В марте 2017 года ЕСУ должна была погасить облигации, однако этого не сделала. Крупнейшие держатели этих бумаг — Ощадбанк и Укрэксимбанк (как сообщалось, у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск этих бумаг способствовал процессу приватизации "Укртелекома".

В 2017 году Фонд государственного имущества Украины подал иск в суд о расторжении договора купли-продажи государством акций "Укртелеком" по итогам приватизационного конкурса. В иске шла речь о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" от 2011 года, на котором было продано 92,791% уставного капитала ОАО "Укртелеком" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент — около $1,3 млрд).

7 ноября 2017 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества Украины в иске к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,171 млрд грн.

Согласно решению суда, "ЕСУ" было отказано во встречном иске к ФГИУ "о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения".

В декабре 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда нижестоящей инстанции, принятое по иску ФГИУ, о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% "Укртелекома".

В начале июля 2018 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "ЕСУ" на решения Хозсуда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком".

10 октября 2018 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Укрэксимбанка на решения судов низших инстанций, по которым госбанку было отказано в удовлетворении иска к "Укртелекому" о взыскании 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг.

26 июня 2019 года Верховный суд отменил решение судов низших инстанций о взыскании с компании ЕСУ, которая владеет "Укртелекомом", в пользу Укрэксимбанка 2,8 млрд грн задолженности по облигациям. Дело отправлено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.

23 января 2020 года Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям (были выпущены в 2013 году и должны были быть погашены в марте 2017 года).