Суд обязал компанию Ахметова выплатить Укрэксимбанку более 2,7 млрд грн

23 января Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО "ЕСУ" в деле №910/7149/17 и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям (были выпущены в 2013 году и должны были быть погашены в марте 2017 года).

Как сообщает FinBalance, в рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций Укртелекома, которые принадлежат ООО "ЕСУ" (конечный бенефициар — Ринат Ахметов).

В 2016-2018 году Укрэксимбанк отсудил у ООО "ЕСУ" еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам (дело №910/31771/15). По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой (ГИС) было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед этим Укрэксимбанк жаловался, что ГИС не взимает долг с ООО "ЕСУ".

10 октября 2018 года Верховный Суд лишь частично удовлетворил кассационную жалобу Укрэксимбанка на решения судов низших инстанций по делу №910/9938/17, которыми госбанку было отказано в удовлетворении иска к Укртелекому о взыскании 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг №266-ДД/2015 от 15 сентября 2015 года.

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Верховный Суд постановил взыскать с ПАО "Укртелеком" только 880 тысяч грн (пеня и 3% годовых), в остальной части требований — отказано. Согласно договору №266-ДД/2015, ПАО "Укртелеком" должно было выкупить у Укрэксимбанка облигации ООО "ЕСУ", однако не сделало этого.

Укрэксимбанк купил облигации ЕСУ номиналом 2,24 млрд грн в апреле 2013 года. В марте 2017 ЕСУ должна была погасить облигации, однако этого не сделала. Крупнейшие держатели этих бумаг — Ощадбанк и Укрэксимбанк (как сообщалось, у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск этих бумаг способствовал процессу приватизации "Укртелекома".

В 2017 году Фонд государственного имущества Украины подал иск в суд о расторжении договора купли-продажи государством акций Укртелеком по итогам приватизационного конкурса. В иске шла речь о расторжении договора купли-продажи акций Укртелекома от 2011 года, на котором было продано 92,791% уставного капитала ОАО "Укртелеком" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент — около $1,3 млрд).

7 ноября 2017 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества Украины в иске к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,171 млрд грн. Согласно решению суда, "ЕСУ" было отказано во встречном иске к Фонду госимущества "о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения".

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В декабре 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда нижестоящей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества, о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% "Укртелекома".

В начале июля 2018 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "ЕСУ" на решения Хозсуда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком".

10 октября 2018 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Укрэксимбанка на решения судов низших инстанций, по которым госбанку было отказано в удовлетворении иска к "Укртелекому" о взыскании 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг.

26 июня 2019 года Верховный суд отменил решение судов низших инстанций о взыскании с компании ЕСУ, которая владеет "Укртелекомом", в пользу Укрэксимбанка 2,8 млрд грн задолженности по облигациям. Дело отправлено на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева.