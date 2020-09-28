Компания Ахметова выиграла суд у Фонда госимущества о приватизации "Укртелекома"

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" от 11 марта 2011 года и взыскании 2,17 млрд грн пени (за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций), сообщает Finbalance.

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", — говорится в судебном решении от 27 августа 2020 года.

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Конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является украинский миллиардер Ринат Ахметов.

"Укртелеком" находился в государственной собственности до 2011 года, когда его продали компании Epic (позднее — Raga) через ООО "ЕСУ" в 2011 году. Директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон в 2018 году рассказывал, что за Epic тогда стоял председатель СБУ Валерий Хорошковский.

Напомним, 1 октября 2019 года компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited (СКМ) официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

В 2017 году Фонд государственного имущества Украины подал иск в суд о расторжении договора купли-продажи государством акций "Укртелеком" по итогам приватизационного конкурса. В иске шла речь о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома" от 2011 года, на котором было продано 92,791% уставного капитала ОАО "Укртелеком" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент — около $1,3 млрд).

12 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева принял сторону ФГИ и постановил расторгнуть приватизационный договор 2011 года и вернуть "Укртелеком" государству.

Однако 5 июля 2018 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "ЕСУ" на решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком". Дело было перенаправлено в первую инстанцию.

В январе 2018 года руководство SCM Financial заявило, что готова вернуть компании Raga Establishment Ltd., продавшей ему в 2013 году телеком-оператора "Укртелеком", получив взамен $100 млн.

"Наша позиция проста: Raga нарушила обязательства по договору купли-продажи с SCM Financial. Поэтому мы должны вернуть акции "Укртелекома" Raga, а они, соответственно, должны вернуть нам нашу предоплату в размере $100 млн. И только потом Raga и государство в лице Фонда госимущества должны решить эту ситуацию между собой и прийти к согласию. Государство может оставить "Укртелеком" Raga или вернуть в свою собственность", — объяснил Мендоза-Вилсон.