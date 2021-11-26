В России ответили на слова Зеленского о подготовке госпереворота в Украине

У президента России Владимира Путина отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке переворота с участием РФ. Кремль традиционно все отрицает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что у его государства не было таких планов, передает ТАСС.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", — цитируют Пескова российские государственные агентства.

Напомним, что во время общения с журналистами Зеленский заявил, что разведка сообщает, что государственный переворот может произойти в первых числах декабря.

"У нас есть информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова, я считаю, что это операция, его вовлекают в войну против государства Украина", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Дмитрий Песков назвал информацию о том, что Россия концентрирует свои войска и планирует масштабное вторжение в Украину зимой 2022 года, "истерикой", а также обвинил США в нагнетании ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск РФ вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может начать вторжение в Украину.

Отметим, ранее издание The Washington Post писало, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.