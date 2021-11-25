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Россия начала перебрасывать войска в Крым — Bloomberg
Российская Федерация перебрасывает войска на полуостров Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.
Источники в оборонной разведке рассказали, что войска и техника прибывают в Крым с 15 ноября. Перемещение войск в Крым последовало после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России.
По информации разведки в состав войск, отправленных в Крым, входят 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, чьи танки Т-72Б3 были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым.
В свою очередь в Москве продолжают заявлять, что передвижение внутри страны является внутренним делом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом США уже рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России.
Ранее американская разведка раскрыла планы России о возможном вторжении в Украину. США предоставили европейским партнерам соответствующие данные. По информации разведки США, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции, и любое вторжение будет поддержано авиацией. По словам лиц из американской разведки, Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе.
Украинская разведка также выяснила, что Россия сконцентрировала более 90 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.
Украинские власти просчитывают разные сценарии развития потенциальной атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группами.
Со стороны границы с Беларусью также есть свои риски. ГПСУ в рамках усиления охраны украинско-белорусская граница начала проведение специальной пограничной операции "Полесье". Украина укрепляет границы на фоне кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши