Россия начала перебрасывать войска в Крым — Bloomberg

Российская Федерация перебрасывает войска на полуостров Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной техники на границе с Украиной. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.

Источники в оборонной разведке рассказали, что войска и техника прибывают в Крым с 15 ноября. Перемещение войск в Крым последовало после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область России.

По информации разведки в состав войск, отправленных в Крым, входят 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, чьи танки Т-72Б3 были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым.

В свою очередь в Москве продолжают заявлять, что передвижение внутри страны является внутренним делом.

При этом США уже рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России.

Ранее американская разведка раскрыла планы России о возможном вторжении в Украину. США предоставили европейским партнерам соответствующие данные. По информации разведки США, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции, и любое вторжение будет поддержано авиацией. По словам лиц из американской разведки, Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе.

Украинская разведка также выяснила, что Россия сконцентрировала более 90 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.

Украинские власти просчитывают разные сценарии развития потенциальной атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группами.

Со стороны границы с Беларусью также есть свои риски. ГПСУ в рамках усиления охраны украинско-белорусская граница начала проведение специальной пограничной операции "Полесье". Украина укрепляет границы на фоне кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши