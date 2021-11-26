В Украине готовят госпереворот и втягивают Ахметова — Зеленский

Окружение олигарха Рината Ахметова готовило государственный переворот в Украине, который должен был произойти в начале декабря 2021 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября.

"Я уже получил информацию, что 1-2 декабря в нашей стране будет госпереворот", — заявил Зеленский.

По его словам, такую информацию он получил от СБУ.

"У нас есть звуковая информация, где представители России и Рината Ахметова обсуждают переворот в Украине. Считаю, что это подстава Рината Ахметова", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в эту историю Рината Ахметова втягивает близкое окружение и представители РФ.

Зеленский пригласил Ахметова на Банковую "послушать эту информацию" или в соответствующие органы.

В свою очередь журналист Савик Шустер (телеканал "Украина", принадлежит Ринату Ахметову. — Delo.ua.) заявил, что ему сложно поверить, будто Ахметов готовит госпереворот.

Зеленский ответил ему, что не сам Ахметов, а близкие к нему люди обсуждают с россиянами тему о том, что "сегодня Ринат Ахметов готов включиться в организацию госпереворота".

Зеленский подчеркнул, что речь в первую очередь идет о смене руководства страны, о выборах нового президента. При этом сам Зеленский заявил, что он "не верит в госперевороты".

"Некоторые люди из России и в Украине говорят, что готов Ахметов включиться в смену руководства страны. Сейчас хотят втянуть Ахметова в борьбу против меня, против государства. Благодаря СМИ происходит ежедневное нагнетание обстановки в стране", — заявил Зеленский.

Отметим, ранее "Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова и отказались ходить на эфиры программ, заявив, что "владелец намеренно превращает медиа в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".