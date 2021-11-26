У "Нафтогаза" возникли проблемы с контрактом на поставки газа компанией Фирташа

НАК "Нафтогаз Украины" пытается решить проблемы в связи с соглашением о поставках газа компанией "ЙЕ Энергия", которую связывают с Дмитрием Фирташем. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

По словам директора по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины» Максима Белявского, соглашение с компанией "ЙЕ Энергия" было подписано при предыдущем руководстве «Нафтогаза», и сейчас его условия создают много проблем.

«В сделке была зафиксирована низкая цена газа (7,42 грн за куб. м), при этом на завышенный объем природного газа в размере 6 млрд кубометров. Главное, структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок природного газа исключительно для бытовых потребителей. То есть контракты не запрещали брать газ и продавать куда угодно. Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене», — подчеркнул представитель «Нафтогаза».

Отмечается, что при таких условиях компания могла вообще не поставлять газ населению, а просто перепродавать эти объемы на рынке. В результате обеспечение газом бытовых потребителей, от которых отказался поставщик, легло бы на «Нафтогаз».

"Потери "Нафтогаза" могли бы превысить 110 млрд грн", — сказал Белявский о ситуации в отопительном сезоне 2021-2022 годов.

Меморандум о стабильном прохождении отопительного сезона предусматривает, что "Нафтогаз" должен обеспечить цену газа в 7,4 грн за кубометр для нужд населения и 13,7 грн – для бюджетных учреждений.

Напомним, что «Нафтогаз» намерен активизировать работу по взысканию долгов за газ с компаний олигарха Дмитрия Фирташа, а если те окажутся не в состоянии их погасить, то встанет вопрос об их национализации.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко также заявил, что Фирташ стал главным бенефициаром реформы по созданию рынка газа в Украине.

Отметим, что ключевое направление бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа — холдинг Ostchem, в который входят, в частности, черкасский "Азот", "Ровноазот" и "Северодонецкое объединение "Азот".