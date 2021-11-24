Отопительный сезон под угрозой: местные власти заявили о нехватке "льготного" газа

Ассоциация городов Украины призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля содействовать корректировке объемов газа для обеспечения теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации городов Украины (АГУ).

В АГУ заявили об угрозе прохождения отопительного сезона 2021/2022 гг.

«Так, НАК «Нафтогаз Украины» по своему усмотрению определил объемы природного газа, которые будут поставляться предприятиям теплоснабжения по предусмотренной Меморандумом о взаимопонимании программе по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг., теплоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений», — отметили в АГУ.

Также в АГУ подчеркнули, что, как и прогнозировалось, в отдельные периоды отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно. Так как отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше обычного, предусмотренных «Нафтогазом» объемов газа оказалось недостаточно.

«При этом НАК «Нафтогаз Украины» отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа. В результате в октябре 2021 года предприятия теплоснабжения были вынуждены использовать для обеспечения централизованного тепло- и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений природный газ по рыночным ценам от 25 грн за 1 куб. метр и выше, что является нарушением Меморандума», — добавили в АГУ.

В Ассоциации городов объяснили, что таким образом предприятия теплоснабжения не могут откорректировать тарифы на коммунальные услуги и несут убытки. При этом источников для возмещения такого ущерба не имеют ни предприятия теплоснабжения, ни органы местного самоуправления.

«Для решения этой проблемы Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой содействовать проведению НАК «Нафтогаз Украины» перерасчетов объема природного газа для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений», — подытожили в АГУ.

Напомним, 30 сентября был подписан Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциацией городов Украины. В соответствии с документом, тарифы на тепло в новом отопительном сезоне должны остаться на уровне прошлогодних. В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов. Со своей стороны государство обязуется направить в местные бюджеты дополнительные средства.

Но государство не выполняет взятые на себя обязательства. Предприятия теплокоммунэнерго стали заложниками ситуации из-за недостаточных объемов газа и отсутствия компенсации в тарифах за прошлые сезоны.

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