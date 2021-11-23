Государство нарушает договоренности с тепловой генерацией и срывает отопительный сезон, – СМИ

На пороге зимы работа тепловой генерации оказалась под угрозой поскольку государство не выполняет взятые на себя обязательства. Предприятия теплокоммунэнерго стали заложниками ситуации из-за недостаточных объемов газа и отсутствия компенсации в тарифах за прошлые сезоны. Кроме того, вместо компенсации за сдерживание роста тарифов на тепло предприятия ТКЭ столкнулись с массовыми проверками государственных контролирующих органов, а местные бюджеты — с острой потребностью дофинансирования теплоснабжения. Об сообщает издание "Факты и комментарии".

Как говорится в материале, еще в начале осени был подписан Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциацией городов Украины. В соответствии с документом, тарифы на тепло в новом отопительном сезоне должны остаться на уровне прошлогодних, со своей стороны государство обязуется направить в местные бюджеты дополнительные средства. "Нафтогаз" должен обеспечить до начала отопительного сезона синхронизацию условий расчетов за газ производителями тепловой энергии с условиями расчетов потребителей тепла. Соответственно, теплопоставщикам должна быть предоставлена возможность отсрочки платежей за газ до 45 дней. Кроме того, тепловики должны получать достаточные объемы газа по приемлемой цене для обеспечения потребностей производства. Однако события стали развиваться иначе.

"Одной из проблем являются искусственно установленные объемы газа на поставки. Мы считаем абсолютно неправильными объемы газа, которые единолично установило ООО «Нафтогаз Трейдинг». Это уже привело к тому, что в октябре предприятия ТКЭ получили акты приема-передачи природного газа о превышении объемов, которые показаны для населения и бюджетных организаций. И это в октябре, когда коммерческий газ стоил 25 грн за кубометр. Сегодня, в ноябре, он уже по 36 грн за кубометр. Все эти дополнительные расходы лягут на местные бюджеты, то есть на граждан, которые платят налоги в местные бюджеты», — сообщил изданию президент Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук.

Специалисты также отметили, что положение по сути критическое на фоне неопределенности цены газа.

«Эту ситуацию мог бы частично стабилизировать процесс выплаты разницы в тарифах, но его всячески тормозят с помощью искусственных проверок КРУ. Если не принять срочных мер, это может привести к дальнейшему разрушению систем централизованного теплоснабжения по всей стране», — говорит директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Кроме этого, эксперты отметили, что при данных условиях большая нагрузка ложится не только на тепловиков, но и непосредственно на объединенные территориальные общины.

"Предприятия ТКЭ оставили на съедение, без источников финансирования. Если раньше они могли себе позволить в течение отопительного сезона откладывать какие-то средства на ремонт, чтобы нормально подготовиться к новому сезону, то теперь — большой разрыв, — считает эксперт в области ЖКХ и энергетики Андрей Гнатуш.

Как сообщает издание, в перспективе — поскольку договор подписан на три года — произойдет так, что все территориальные общины станут зависимыми от "Нафтогаз Трейдинга".

Свою позицию относительно сложной ситуации с отоплением на пороге зимы обнародовали и непосредственные производители тепловой энергии.

"Мы поверили очередному меморандуму с властью. Наше предприятие вовремя вступило в отопительный сезон, предоставляя бесперебойные и качественные услуги, при этом подготовительный период обусловил для теплоцентрали потребление газа в полтора раза больше запланированного. Другие же стороны этого меморандума свои обязательства, к сожалению, не выполняют. Так, НКРЭКУ не намерена приводить тарифы к экономически обоснованным. НАК "Нафтогаз" не собирается пересматривать и увеличивать для нас объемы газа по фиксированной цене 7,42 грн за кубометр, как это предполагалось решением президента Украины. Зато ТЭЦ получает от "Нафтогаза" дополнительные объемы топлива по цене 36 грн за кубометр газа», — сообщил председатель правления "Харьковской ТЭЦ-5“ Александр Минкович.