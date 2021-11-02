52% украинцев считают ответственной за ситуацию с отоплением центральную власть — опрос

Ответственность за прохождение отопительного сезона и компенсацию расходов на отопление школ, больниц и детских садов в связи с существенным ростом цен на газ и уголь возлагают на центральные власти Украины 52% граждан. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования социологической службы Центра Разумкова.

В свою очередь 17,5% считают, что это ответственность местного самоуправления и дополнительные расходы на отопление должны компенсироваться из бюджетов местных общин. В то же время 24,6% заявили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы — центральные власти или местные, а главное, чтобы в школах, больницах и детсадах были теплые батареи. Лишь 5,8% опрошенных с ответом затруднились.

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При этом 43,6% украинцев считают, что Кабинет министров в связи с высокими ценами на энергоносители должен увеличить сумму на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право их получать.

35,3% заявили, что не владеют информацией об объеме субсидий, 7,3% — что знают об этом и считают объем средств на субсидии в госбюджете достаточным. Еще 7% ответили, что их вообще не интересует этот вопрос, а 6,8% с ответом затруднились.

Причина же кризиса в энергетике, чрезмерных ценах, критической нехватке запасов газа и угля, по мнению 37,5% опрошенных, лежит в коррумпированности власти. Еще почти столько же — 36,8% — считают главной причиной ее некомпетентность.

13,7% назвали ситуацию на мировых рынках газа и угля, 0,7% — сложные погодные условия, 5,1% — другие причины. Затруднились с ответом 6,3% респондентов.

Кроме того, 55,9% заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось, 35,3% — что не изменилось, а лишь 7,5% заявили, что оно улучшилось. Еще 1,2% не дали ответа.

Основной причиной неблагоприятной экономической ситуации в Украине в целом 39,1% все же видят в некомпетентности власти, а 35,4% — в высоком уровне коррупции. Еще 10,2% возлагают вину на пандемию Covid-19, 10% — на войну на Донбассе. Другие причины указало лишь 3,7% опрошенных, а еще 1,6% с ответом затруднились.

Опрос был проведен с 23 по 27 октября методом CATI (по телефону) среди 1200 респондентов во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Указывается также, что исследование было проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Напомним, что 30 сентября Кабмин, Офис президента, местные власти и "Нафтогаз Украина" подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере теплоснабжения, чтобы избежать повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Тогда сообщалось, что он предусматривал цену на газ на уровне 7,4 грн/кубометр для населения и 13,6 грн/кубометр для бюджетников.

Власти обязались бесперебойно поставлять газ предприятиям теплокоммунэнерго для обеспечения тепла населения и социальной инфраструктуры, а также направлять субвенции бедным общинам на покрытие дефицита этих предприятий. Кроме того, в местные бюджеты было решено направлять НДФЛ в размере дополнительно 4%, а также решено оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза.

Однако по факту в октябре сложилась ситуация, что меморандум не заработал, поскольку местные власти не могут закупить газ у "Нафтогаз трейдинга" по обещанной льготной цене и должны закупать его на тендерах, на которые "Нафтогаз" не выходит, а денег на закупку газа по взлетевшим рыночным ценам у местных властей нет.