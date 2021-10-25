Энергетика 1 час назад

Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше запланированных — Минэнерго

Согласно утвержденному Минэнерго графику, на складах к этому времени должно быть 2,971 млн тонн угля

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро 25 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составили 701,3 тысячи тонн, что почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Согласно утвержденному Министерством энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнерго) графику, на складах к этому времени должно быть 2,971 млн тонн угля.

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Таким образом, фактические запасы угля меньше запланированных в 4,2 раза.

В министерстве заявили, что в августе Минэнерго обновило график накопления угля в сторону увеличения плановых показателей, исходя из самого критического сценария, включая запуск "Северного потока-2" и очень низкую температуру зимой.

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"Несмотря на отставание от графика накопления угля на складах ТЭС, Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно. Базовой генерацией является атомная, АЭС производят более половины всей электроэнергии в стране ровным графиком. Маневрирование системы происходит за счет тепловой и гидрогенерации, мощности которых сейчас достаточно для устойчивой работы энергосистемы", — заявили в министерстве.

Напомним, в конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Ранее сообщалось, что после ценового ралли и остановки промышленности в ЕС опять начали использовать уголь. 

Источник фото: Depositphotos

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