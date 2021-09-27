Энергетика 1 час назад

Цены на энергетический уголь в ЕС взлетели до 13-летнего максимума

Стоимость угля увеличилась во многом из-за высоких цен на газ

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, базовые цены на газ в этом году выросли более чем в три раза из-за дефицита предложения. В связи с затяжным энергетическим кризисом в Европе в следующем году коммунальные предприятия будут отдавать предпочтение энергии, работающей на угле, в связи с чем они начинают пополнять запасы.

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По данным Bloomberg, уголь с поставкой из портов Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) подорожал на 2,6%, до 137 долларов за тонну.

"Уровни запасов по всей Европе низкие, и, как и на рынке газа, поставки угля из России в последнее время упали", — говорится в сообщении торговой группы Energi Danmark.

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В то же время аналитик российского Национального Рейтингового Агентства (НРА) Сергей Гришунин считает, что цены на уголь в ЕС выросли под влиянием роста цен на уголь на азиатских рынках, а также в результате резкого удорожания газа.

По его словам, высокий уровень цен продержится до начала второго квартала 2022 года, а в дальнейшем уголь, вероятно, будет дешеветь на фоне высокой стоимости платы за выбросы CO2 в Европе.

Напомним, в преддверии отопительного сезона в Европе стремительно растут цены на газ. Так, последняя пиковая стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF 15 сентября составила 70,7 евро за мегаватт, что соответствует 957,6 доллара за 1 тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупный мировой производитель удобрений, американская компания CF Industries Holdings Inc, была вынуждена закрыть два своих завода в Великобритании из-за высокой цены на газ

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