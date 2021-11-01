С 1 ноября поставщики газа подняли тарифы: кто будет платить 40 грн за куб

Газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. При этом большинство поставщиков оставили только годовое предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года. Однако есть поставщики, которые привязывают тарифы к спотовым ценам на газовых хабах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Самую высокую цену за один кубометр газа в месяце в ноябре предложила посредническая компания "ТАС Энергия страны". Так, месячные цены компании за ноябрь достигают 38,35 гривни без ПДВ (в октябре — 30,06 гривни, в сентябре — 20,96 гривни за кубометр).

Не отстает от нее и компания "Светлогаз", которая установила на ноябрь тариф на уровне 38,10 гривни за кубометр, Gas Trading — месячный тариф 36,50 гривни. Также "кусаются цены" у "Хмельницкэнергосбыт"- 35,50 гривни.

На фоне "премиальных предложений" есть также компании, которые предлагают закупать газ в месяц значительно дешевле. В частности, компания "Галнафтогаз" установила месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривни за кубометр.

Особенностью нынешней ситуация стал тот факт, что большинство поставщиков в силу рыночной неопределенности вообще отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. Такое решение приняли в компании "Твой Газсбыт", на которую приходится значительная часть рынка. Отсутствует и "волатильный" месячный тариф у поставщика последней надежды — "Нафтогаза Украины".

Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривни за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагают годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 гривни за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Напомним, что 30 сентября Кабмин, Офис президента, местные власти и "Нафтогаз" подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере теплоснабжения, чтобы избежать повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Тогда сообщалось, что он предусматривал цену на газ на уровне 7,4 грн/кубометр для населения и 13,6 грн/кубометр для бюджетников.

Власти обязались бесперебойно поставлять газ предприятиям теплокоммунэнерго для обеспечения теплом населения и социальной инфраструктуры, а также направлять субвенции бедным общинам на покрытие дефицита этих предприятий. Кроме того, в местные бюджеты решено направлять НДФЛ в размере дополнительно 4%, а также решено оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза.

Однако по факту в октябре сложилась ситуация, что меморандум не работает, поскольку местные власти не могут закупить газ у "Нафтогаз трейдинга" по обещанной льготной цене, а должны закупать газ на тендерах, на которые "Нафтогаз" не выходит, а денег на закупку газа по взлетевшим рыночным ценам у местных властей нет.