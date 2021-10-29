Власти Чернигова хотят повысить тарифы на отопление, несмотря на Меморандум, — замглавы ОП

Чернигов в отопительном сезоне 2021-2022 может стать единственным городом в Украине, городская власть которого повысит тарифы на отопление для населения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время состоявшегося в пятницу, 29 октября, в Одессе заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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В заседании приняли участие главы и заместители областных государственных администраций. Они доложили, что каждая область соблюдает Меморандум о неповышении уровня тарифов. Согласно Меморандуму, тарифы на отопление для населения остаются на уровне предыдущего отопительного сезона.

"Во всех областях все главы городов выполняют Меморандум по тарифам для населения, подписанный месяц назад. Тарифы для населения не увеличиваются. Но у нас есть одна ситуация в Черниговской области: мэр города Чернигов господин Атрошенко собирается все-таки единственным в Украине повысить тарифы на отопление", — сообщил Кирилл Тимошенко.

В Чернигове, как уточнил во время Конгресса председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, работают два больших теплоснабжающих предприятия, которые предоставили городским властям свои предложения по повышению тарифов. Но решение еще предстоит рассмотреть профильной депутатской комиссии.

Президент Владимир Зеленский поручил Кириллу Тимошенко, Вячеславу Чаусу и главе правления НАК Нафтогаз Юрию Витренко проработать с мэром Чернигова вопрос соблюдения в городе Меморандума о неповышении. А секретарю СНБО Алексею Данилову поставил задачу приобщить СНБО к наработке решения, которое защитило бы людей.

"Я хотел бы попросить предложить какое-либо решение в случае, если мы все друг друга не услышим. Какое-то решение, проработанное со специалистами — с министром энергетики, с премьер-министром и с руководителем Нафтогаза. Какое-то решение, которое будет поддерживать людей, несмотря на то, в каком городе они живут и кто у них менеджер города", — сказал Владимир Зеленский.

Меморандум о неповышении уровня тарифов был подписан на заседании Конгресса местных и региональных властей, состоявшемся в Киеве 30 сентября под председательством президента Владимира Зеленского. Меморандум исключает возможность повышения тарифов на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона 2021-2022 годов. На этот период тарифы на газ составят: 7,4 грн за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.