Кабмин договорился с местными властями, что тарифы на тепло до конца сезона расти не будут

Кабинет министров, Министерство развития общин и территорий, Министерство энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офис президента, Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей 30 сентября подписали меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

В рамках документа для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительство предусмотрело направление дополнительно в местные бюджеты 4% налога на доходы физических лиц, а также выделение с 4-го квартала 2021 года субвенций из госбюджета общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита предприятий теплокоммунэнерго этих общин.

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По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения — 7420 грн за тысячу кубометров.

Как передает "Интерфакс-Украина", перед подписанием документа на заседании Конгресса местных и региональных властей в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что упомянутая субвенция будет предоставлена на покрытие части расходов предприятий теплоснабжения для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов в период грядущего отопительного сезона.

"В основе меморандума — договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим сезоном", — заявил глава правительства.

По его словам, документ также включает положение о бесперебойной поставке газа, чтобы население и социальная инфраструктура все время получали тепло.

"Мы понимаем, что часть общин не сможет самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов. Поэтому со стороны государства будет предусмотрена субвенция общинам с неудовлетворительным индексом налогоспособности уже с 4-го квартала текущего года", — отметил Шмыгаль.

В свою очередь объем НДФЛ в размере дополнительно 4%, который будет направлен в местные бюджеты для обеспечения неизменности тарифов в 2022 году, по оценке премьера, составит не менее 11 млрд грн.

Он также отметил, что правительство согласилось оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Кабмина, Шмыгаль отметил, что правительство разработало план из пяти шагов, который позволит стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон.

"Мы зафиксировали цену на газ. Благодаря летним продуктам такая цена для большинства украинцев составит менее 8 грн за кубический метр. Для стабильного прохождения зимы накоплено уже почти 19 млрд кубов голубого топлива в подземных газовых хранилищах", — сообщил он.

Как отметил премьер, с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 грн за кВт⋅час.

"Тарифы на тепло и горячую воду теперь утверждают местные власти, которые в большинстве владеют коммунальными предприятиями по производству тепла. Это новая практика управления в сфере жилищно-коммунальных услуг, которая отвечает мировым стандартам всех развитых стран мира. Это также важный шаг, который мотивирует местные власти вкладывать средства в модернизацию собственных ТКЭ и энергоэффективность", — отметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что в феврале этого года правительство уже подписывало меморандум с руководителями крупнейших городов Украины, который позволил не повышать тарифы в отопительном сезоне 2020/2021 годов. По его словам, это стало свидетельством того, что центральная и местная власть могут находить "правильные решения и разумные компромиссы".

"Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что вместе с народными депутатами правительство внесет изменения в бюджет и увеличит программу субсидий на 12 млрд грн", — говорится в сообщении.

Выступивший на конгрессе президент Владимир Зеленский, как передает ИФ, также пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду для населения в сезоне 2021/2022 годов расти не будут.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа... Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену — больше 1 тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену, я считаю, что это важно, правильно", — заявил он.

По его словам, это является результатом работы с участием Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", правительства и местных властей.

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума. Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", — подчеркнул президент.

Напомним, что согласно меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблем в централизованном снабжении теплом и горячей водой от 9 февраля 2021 года, до 30 сентября текущего года "Нафтогаз" обязывался предоставлять производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. Правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны были определить источники компенсации этой разницы в ценах.

При этом в мае Кабинет министров решил не продлевать действие механизма возложения специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на "Нафтогаз".

Профильная ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" тогда заявляла, что в случае отмены режима ВСО для предприятий ТКЭ с их переходом на рыночные условия и нерешения при этом проблемы "политически" заниженных тарифов на тепло и горячую воду отрасль ждет коллапс. Там отмечали, что положения упомянутого меморандума с Ассоциацией городов Украины фактически не выполнялись и разница между тарифами и фактической ценой газа в последнем отопительном сезоне тепловикам по факту не компенсировалась.