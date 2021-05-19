Кабмин решил "отпустить" цены на газ для предприятий теплоэнергетики с 20 мая

Кабинет министров не будет продлевать с 20 мая действие механизма возложения специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров 19 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать "голубое топливо" для них по фиксированной цене", — сказал он.

Как выразился премьер, такой шаг "позволит местным властям взять ответственность перед людьми" за тарифы на тепло и горячую воду.

"Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежат местным властям, будут заключать контракты с газопоставляющими компаниями самостоятельно, на тех лучших условиях, которые будут на рынке", — добавил он.

Глава правительства также призвал министра развития общин и территорий, министра энергетики и руководителя "Нафтогаза" ускорить выполнение всех положений меморандума, подписанного с Ассоциацией городов Украины.

"Срок выполнения давайте возьмем три недели. Мы говорили о том, какие это будут шаги. В частности, жду законопроекты по погашению задолженности за разницу в тарифах перед ТКЭ. Это позволит местной власти погасить задолженность за газ и начать работать с чистого листа без каких-либо оправданий о предшественниках", — заявил Шмыгаль.

В последний раз Кабмин продлевал спецобязательства по продаже газа предприятиям ТКЭ в конце апреля — до 20 мая.

Положение о возложении спецобязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов было утверждено постановлением Кабмином от 19 октября 2018 года. Согласно ему "Нафтогаз" поставлял газ производителям тепловой энергии по цене, которая рассчитывалась по рыночной формуле с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

Согласно меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблем в централизованном снабжении теплом и горячей водой от 9 февраля 2021 года, до 30 сентября текущего года "Нафтогаз" будет предоставлять производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. Правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.

"Нафтогаз" выступал за отмену режима спецобязательств по поставкам газа для тепловиков с 1 мая, как это было предусмотрено, в том числе, в договоренности с Международным валютным фондом по программе stand-by. В то же время комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилкомуслуг просил Кабмин продлить действие этого режима до решения проблемы долгов предприятий ТКЭ.

По данным "Нафтогаза" на 20 апреля, суммарная просроченная задолженность перед компанией ТКЭ и ТЭЦ за использованный для производства теплоэнергии газ составляла 58,2 млрд гривен, из них за 2021 год — 22,9 млрд грн.

Напомним, что накануне ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что в случае отмены режима ВСО для предприятий ТКЭ с их переходом на рыночные условия и нерешения при этом проблемы "политически" заниженных тарифов на тепло и горячую воду отрасль ждет коллапс уже в июле.

В профильной ассоциации отмечают, что положения упомянутого меморандума с Ассоциацией городов Украины фактически не выполняются и разница между тарифами и фактической ценой газа в последнем отопительном сезоне тепловикам пока так и не компенсируется.