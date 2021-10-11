Политика и экономика 1 час назад

Меморандум не работает: бюджетные учреждения рискуют остаться без отопления

В Ивано-Франковске больницы, школы и детсады остались без отопления из-за высоких цен на газ

Бюджетные учреждения рискуют остаться без отопления Бюджетные учреждения рискуют остаться без отопления
Бюджетные учреждения рискуют остаться без отопления

В Ивано-Франковске нет отопления в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Он пишет, что, несмотря на подписанный 30 сентября "тарифный" меморандум, город оказался на пороге чрезвычайной ситуации.

Мэр Ивано-Франковска объясняет: поставки газа в бюджетные учреждения отсутствуют, а это учреждения здравоохранения, школы и садики. В то же время добавляет, что средняя температура в палатах медучреждений города на сегодняшний день составляет 18-19 градусов, при норме 22-23.

Читайте также:
Отопительный сезон: в правительстве уверяют, что цены на газ будут стабильными

"Опять имеем проблемы вхождения в отопительный период . Даже подписав Меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в нормах права и в соответствии с документами, договоренностями", — пишет Руслан Марцинкив.

Он добавил, что сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели эту проблему. И такие заседания проходят по всей Украине.

"Учреждения здравоохранения без отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла ... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается за 30? А это дополнительно 500 тыс. грн для городского бюджета!" — возмущен городской голова Ивано-Франковска.

Он также добавил, что для того, чтобы отопить учебные заведения, городу необходимо порядка 253 тыс. кубов газа, а это более 7 млн грн для бюджета города.

"Это чрезвычайная ситуация, и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей!" — резюмировал Руслан Марцинкив.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине возросло количество получателей субсидий
В Украине возросло количество получателей субсидий
Глобализация, экология и мировое противостояние: о чем говорили на КМЭФ
Глобализация, экология и мировое противостояние: о чем говорили на КМЭФ
При вступлении в ВТО Украина стала жертвой обмана со стороны ЕС и США
При вступлении в ВТО Украина стала жертвой обмана со стороны ЕС и США
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины

  3. Украинцев начали прививать от Covid-19 в отделениях почты: Минздрав подвел первые итоги

  4. Аудит государственного коневодства выявил нарушений на 3 млрд грн

  5. Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник V"

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...