Отопительный сезон: в правительстве уверяют, что цены на газ будут стабильными

Местным властям даны все необходимые механизмы и ресурсы для благополучного прохождения будущего отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством Украины уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов", — сказал Галущенко.

По его словам, в ежедневном режиме для уверенного прохождения отопительного сезона правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электрической энергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий".

Также Герман Галущенко уверил, что стоимость газа для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.

"По инициативе Министерства энергетики была создана балансирующая группа "Нафтогаза". Поэтому отныне практически весь сегмент поставок газа населению будет работать в ее составе, благодаря чему будет гарантирована цена 7,42 грн за куб. м газа", — заявил министр.

Он подчеркнул, что все поставщики, которые входят в состав этой балансирующей группы, будут получать газ по этой одинаковой цене. Поэтому стоимость голубого топлива для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона.

При этом из-за подорожания газа некоторые производители электроэнергии, которые работают с этим видом топлива, вынуждены были прекратить работу.

"Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии, соответственно, это увеличивает сжигание угля. Так, производители, генерирующие 25% электроэнергии из углеводородов, прекратили производство в силу цены на газ", — сказал Галущенко.

Он сообщил, что для покрытия спроса на электроэнергию в обновленном прогнозном балансе предусмотрено увеличение производства электроэнергии атомными электростанциями на 880 млн кВт-ч. Министр отметил, что это эквивалентно экономии около 450 тыс. тонн угля на складах ТЭС.

Также Герман Галущенко добавил, что на сегодня в газовых хранилищах 18,8 млрд куб. м газа, хотя сам план подготовки к отопительному сезону предусматривает, что в хранилищах должно быть не менее 17 млрд куб. м газа.

Напомним, Кабинет министров, Министерство развития общин и территорий, Министерство энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офис президента, Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей 30 сентября подписали меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.